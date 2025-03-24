車城關公馬拉松 關雲長率諸葛亮開跑

屏東車城關公馬拉松開跑，關雲長帶諸葛亮來參與。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/24 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城鄉統埔村第二屆「統埔鎮安宮關公公益馬拉松」，昨晨在車城鎮安宮鳴槍起跑，吸引五百名跑者報名參加，變裝關公及諸葛亮等人物都出現路跑，同推廣車城觀光與路跑運動，並體驗關聖帝君忠孝節義精神的獨特魅力。

去年首屆關公馬拉松以創意十足的三國變裝與在地文化融合驚艷跑者，賽道包括濱海山林美景，還推出變裝競賽、仿古造型完賽獎牌、文創Ｑ版關公獎座，以及全國獨有的「義結金蘭、一生相伴、跑遍天下」結盟儀式，讓跑者留下難忘回憶。

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奇幻童趣新樂園 親子家庭參加

此外，東港則有「鹽琉開趴」首場活動「奇幻童趣新樂園」，吸引眾多親子家庭共襄盛舉，讓大小朋友一起走入童年，現場的音樂及帶動跳、親子互動體驗及創意市集，特別規劃旋轉木馬、兒童臉部彩繪、DIY風車組等親子體驗。

春之森書市 結合閱讀與生態

而響應每年四月二十三日世界閱讀日，屏縣府舉辦「春之森書市」，一連兩天在屏東縣立圖書館總館戶外廣場登場，結合閱讀與生態探索，吸引不少愛書人共襄盛舉，享受美好的閱讀日常。除了週末兩天的書市活動，也與誠品屏東總圖店及各獨立書店合作辦理「春之森書展」，持續至四月底，透過各式各樣選書，在繽紛春日展開深度閱讀之旅。

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