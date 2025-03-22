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    閱讀重建心靈 雲監打造書香據點

    雲林縣府文觀處攜手雲林第二監獄，打造監獄內的閱讀據點。（雲林縣府文觀處提供）

    雲林縣府文觀處攜手雲林第二監獄，打造監獄內的閱讀據點。（雲林縣府文觀處提供）

    2025/03/22 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府與雲林第二監獄昨天簽署通閱合作備忘錄，攜手打造監獄內的閱讀據點，讓書籍成為收容人自我提升與心靈重建的關鍵力量，縣府文化觀光處長陳璧君指出，這不僅是一次公共圖書館館藏流通的創新合作，更是透過閱讀與知識的力量，為曾經迷途的收容人開啟嶄新人生的契機。

    昨天通閱合作備忘錄由陳璧君與雲林第二監獄典獄長林豐材共同簽署，陳璧君表示，未來會定期精選涵蓋文學、科學、心理勵志、名人傳記等領域的優質書籍，首批規劃提供三○○本館藏，通閱至雲二監圖書室，收容人可透過申請借閱方式，透過書籍汲取知識、啟發思考，進而培養正向價值觀。

    林豐材說，改變是緩慢的，但可透過閱讀與努力，重新改造不好的習性，這次透過縣府文觀處圖書資源的挹注，讓收容人重新定義自己，出獄後能帶著正向意念展開新人生。

    陳璧君指出，縣府長期推動全民閱讀，致力打造無障礙的知識環境，並透過「微冊角落」計畫及縣內書籍通閱免費服務，將閱讀資源延伸至監所、醫療院所與偏鄉據點，讓書籍成為社會共融的重要橋梁。

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