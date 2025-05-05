屢批罷藍志工拿錢辦事 國民黨「時薪300」招募罷綠志工被酸爆

南市議會國民黨團公開招募罷免志工，將提供車馬費和誤餐費，並擴大徵求連署站。（記者蔡文居攝）

2025/05/05 23:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議會國民黨團5日公開招募罷免民進黨立委林俊憲和王定宇的連署志工，雖然名稱是「志工」，卻有給付時薪至少300元，消息曝光後引來大批網友嘲諷。

國民黨動用黨內青年軍對民進黨立委發動報復性罷免，但一階提議就出現大量死亡連署、冒名連署，檢調介入偵辦，近日藍營多個地方黨部被搜索，相關人員被約談甚至遭羈押。二階連署藍營似乎改變方式，台南市議會藍營黨團5日公開招募志工連署罷免林俊憲和王定宇，黨團發言人蔡育輝表示，招募的志工，會提供車馬費及誤餐費，1小時300至350元，希望可以在1週內完全招募。

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該消息同日被粉專「Mr.柯學先生」分享，狠酸「笑死！國民黨整天說罷團志工到底收多少錢，結果自己才是出錢買志工的那一個！」數千名網友也笑翻，紛紛留言嘲諷「就說只要國民黨指控別人幹什麼事，其實都是他們自己在幹」、「原來有拿錢的還能叫志工啊，學廢了」、「那不叫志工，叫員工，或是臨時工」、「他們是不是不知道『志工』是什麼意思……」、「有嘴說別人，沒嘴說自己」、「那些質疑罷團志工拿錢辦事的藍白粉，看清楚這才叫拿錢，連演都不演的那種！」

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