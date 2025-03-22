北市防災都更擴大適用 南港產專區納入

北市防災型都更資格及獎勵。圖為南港LaLaport資料照。（資料來源：都更處 製表：記者甘孟霖）

2025/03/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕南港LaLaport廿日開幕，市長蔣萬安出席稱南港已從過去「黑鄉」蛻變為「潮城」。而去年四月三日強震過後，市府提出都更第六箭「擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」研提修訂擴大適用，並於本週台北市都市計畫委員會通過，內容納入南港區產業生活特定專用區（聚）內老舊聚落，免受容積四五○％上限限制。

三大修正 都委會審議通過

台北市都市更新處去年三月廿八日推動防災型都更細部計畫，透過容積獎勵鼓勵「耐震能力不足」的危險建築物更新重建，盼能建構居家安全的韌性城市，適用必須符合四條件，包含「位於台北市都市計畫地區，以都市更新實施『重建』者」、「基地面積達一千平方公尺以上」、「屬於合法建物」及「經鑑定為耐震能力不足」。

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針對耐震能力不足判定，須經結構安全性能評估初評或詳評後，ID值（耐震性能指標）低於○．三五以下，判定為耐震能力不足，而於一九七四年二月十五日前領有使用執照的建築物，由於當時建築法規尚未訂有耐震設計相關規範，所以在確保有按圖施作領有使用執照的前提下，可免鑑定直接申請適用。申請防災型都更案件，除有危險建物獎勵卅％外，還可以基準容積二倍為上限核算，不過規劃設計方面也需符合耐震設計、綠建築、智慧建築等條件。

都更處指出，此次修正內容包括三大方向，一是擴大免辦耐震評估適用對象，將其由「一九七四年二月十五日前領有使用執照建築物」放寬至「一九七四年二月十五日已申請建造執照建物」，考量建築可能在此日期前已經申請建照正興建中，尚未取得使照，因而放寬。

第二，修訂特定區域適用條件，原先產專區（聚）基準容積三○○％，加上都更獎勵最高上限四五○％，因此容積介於四五○％至六○○％案例無法適用防災型都更；通過修正後，讓台北市南港區產業生活特定專用區（聚）內老舊聚落，免受容積上限限制，也能享有此計畫獎勵支持。

第三，增加申請彈性，可由申請人自行選擇事權分送或併送，減少整合難度，並新增分送案之權變計畫提送期限，維持案件推展速度。

都更處表示，目前防災型都更專案計畫已有廿四件申請，且電話諮詢踴躍，案量持續增加。

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