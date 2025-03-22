大都會公園杜鵑盛開 北大明辦櫻花祭

新北大都會公園疏洪一路旁，杜鵑花盛開，吸引民眾拍照打卡。（記者翁聿煌攝）

2025/03/22 05:30

〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕三、四月間春暖花開是賞花踏青好時機，新北市三重區大都會公園疏洪一路旁的荷花園區（近萬善同祠堂旁），杜鵑花正值盛開，一片花海令人心曠神怡。國立台北大學明天舉辦「台北大學櫻花祭」，民眾可以欣賞吉野櫻、聽音樂、逛園遊會，還可以與熱氣球合影。

荷花園區 杜鵑層層交錯

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌指出，今年杜鵑花況繁盛，來到大都會荷花園區，深紅、粉色和白色的杜鵑花層層交錯，花朵散發淡雅清香，令人心曠神怡。

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三月至四月氣候宜人，陽光溫暖卻不炙熱，正適合外出踏青，民眾在大都會公園，可以在大自然的美景中度過悠閒的春日時光，預計花期可持續至四月底。

黃裕斌說，來大都會公園除了賞花，周邊還有許多主題區域，在親水園區「羊咩咩的家」，可以看到可愛的羊咩咩，園區於每天上午十點至十點半及下午四點至四點半共兩個時段，現場有牧羊人免費提供牧草餵食體驗，小朋友們可以與羊咩咩互動，還有全齡化堤坡滑梯樂園「熊猴森樂園」。

櫻花祭 聽音樂逛園遊會

國立台北大學將在明天舉辦「台北大學櫻花祭」，園遊會設有八十個攤位，提供各類點心、飲料與熟食，包括土樹三鶯地方美食，傑作陶藝、一之軒、母子鱷魚等校友品牌廠商會來設攤，當天中午至晚上六點也安排笙鶯薩友樂團、Re:TurN-Capture-等團體和街頭藝人獻唱。

台北大學指出，園遊會將邀請土城社福中心、紫丁香婦幼關懷協會、台灣結節硬化症協會、亞德客有美公益慈善基金會、麗裕慈善基金會等公益團體，和台北大學國際學生、三峽建安國小學生參加，希望強化校方與公益團體、在地社區的連結。

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