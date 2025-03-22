捷運三鶯線 4月啟動模擬無人駕駛

「捷運三鶯線」若完工後檢驗順利，有望在明年通車。（新北捷運局提供）

2025/03/22 05:30

今年完工 明年通車 三鶯地區到北市通勤時間縮短20分鐘

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市境內有多項捷運工程正在推動，其中串連土城、三峽、鶯歌區的「捷運三鶯線」若完工後檢驗順利，有望在明年通車。市府捷運工程局長李政安表示，列車去年九月已在台北大學到鶯歌車站間進行動態測試，四月啟動模擬營運情境的無人駕駛模式，市府有信心工程在今年「完工」，通車後預計可縮短三鶯地區到台北市廿分鐘通勤時間。

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進度逾82％ 年底穩定性測試

捷運局介紹，三鶯線全長約十四．三公里，共十二個高架站，自台北捷運板南線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道三號後進入三峽介壽路三段，行經橫溪環河道路，再利用國立台北大學特定區聯外道路（龍埔路），經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至台北大學側，沿國道三號路堤向西，沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，再沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側至鶯桃路，在鳳鳴國中轉福德一路設端點站。

李政安說，市府有信心三鶯線在今年「完工」，列車去年九月已在台北大學到鶯歌車站間進行動態測試；工程進度截至今年二月底進度已達八十二．二六％，已完成機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠結構等，預計四月啟動模擬營運情境的無人駕駛模式、年底進行穩定性測試，通車前還要經過初勘、履勘。

此外，同樣經過土城的「萬大中和樹林線」第二期工程「土城樹林線」CQ八八○B區段標至今未標出，第三次公告招標預算金額已提升至一一八億餘元，二月廿七日開標後仍因無廠商投標而流標，台北市捷運工程局表示將檢討預算後再重新辦理招標。新北市議員林銘仁、蘇泓欽等擔憂，二○三一年完工目標可能因中間CQ八八○B這一段延宕，無法全線通車。

萬大中和樹林線一期 挨批延宕

林銘仁也指出，萬大中和樹林線分為二期施作，第一期工程原定二○一八年完工，結果延期至二○二五年，日前又說延後至二○二七年，地方已經忍受多年交通黑暗期，一再延誤，難道不能咎責台北市府？

李政安表示，萬大中和樹林線第一期工程因受疫情、缺工缺料等因素影響，導致時程延後，新北市會持續監督。

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