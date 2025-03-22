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    東京食品展 我接獲訂單創新高

    今年東京食品展農業部共率10家廠商參展，龍虎斑等熱銷。（農業部提供）

    今年東京食品展農業部共率10家廠商參展，龍虎斑等熱銷。（農業部提供）

    2025/03/22 05:30

    農業部率十家業者參與

    〔記者楊媛婷／台北報導〕亞洲最大的東京食品展已落幕，農業部今年率十家業者參與，農業部國際司表示，截至目前為止，確定接獲的訂單金額已超過五千萬元，這是首度在食品展閉幕不久，就有如此高金額的確定訂單，代表台灣農產品在日本已進一步鞏固市場。

    甫閉幕 訂單已逾五千萬

    日本是我國農產品外銷的第三大市場，也是我國生鮮水果最大外銷市場，農業部每年都在東京食品展宣傳台灣農產品，今年共有十家業者與會，產品含括稻米、新鮮及冷凍水果、茶葉、石斑魚、黑蜆產品、豬肉加工製品、地瓜加工品、香草等。

    農業部國際司副司長洪曉君表示，展覽結束後，農業部帶領的十家廠商接獲確定訂單金額已經超過五千萬元，且訂單金額仍在持續增加，這是首次展覽結束後，接到最多確定訂單金額的一次，包括龍虎斑、地瓜加工品的訂單都很踴躍。

    洪曉君分析，台灣農產品定位和其他國家不同，台灣農產品在日本鎖定高端消費客群，除打入當地超市通路外，也切入不同地點行銷，如和鐵道業者合作在觀光火車推龍虎斑料理，還打入球場等運動賽事，由台灣甘藷製成的地瓜球將在本季日本職棒開幕之後，在日本全國七座棒球場正式販售，也會陸續在連鎖便利商店、超市、高速公路休息站等地販售。

    龍虎斑、地瓜球、豬肉…都受歡迎

    台灣豬肉加工製品也已進軍日本通路，洪曉君表示，台灣排骨便當在當地非常受歡迎，日本當地的香腸主要是西式火腿腸，台灣香腸的口味口感與眾不同，台灣貢丸等Ｑ彈口感更和日本當地偏軟嫩丸子不同，有明顯市場區隔性，因檢疫緣故，中國的豬肉加工製品無法輸入日本，台灣的豬肉加工製品安全衛生具優勢。

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