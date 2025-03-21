排球甲級決賽今開打 新園國中拚雙贏

屏東縣長周春米（中）為新園國中男、女排球隊加油。（記者羅欣貞攝）

2025/03/21 05:30

男、女排都晉級 在屏東縣立體育館爭高下 周春米致贈加菜金

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一一三學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組決賽二十一日將於屏東縣立體育館揭幕，男、女各六隊將展開為期三天賽事；屏東縣立新園國中男、女排雙雙晉級決賽，屏東縣長周春米昨天在賽前特別為隊員們加油打氣，致贈加菜金。

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國中排球最高層級比賽

周春米表示，這次屏縣新園國中排球隊能夠晉級決賽，是全體教練與選手辛勤訓練的成果，也是屏縣體育發展的重要里程碑，縣府特別致贈加菜金，對選手們的努力表示肯定，希望在決賽中保持最佳狀態，為自己、學校及家鄉寫下光輝的一頁。

周春米指出，體育運動是培養學生團隊合作與毅力的重要途徑，縣府將持續推動各項體育政策，支持學校發展特色運動項目，讓更多優秀選手有機會站上全國舞台發光發熱。

女排傳統勁旅爭封后

新園國中女子排球隊一向是國內的頂級勁旅，近年來幾乎未曾缺席國中排球聯賽的決賽圈，本屆決賽移師到屏東縣立體育館舉辦，對於新園女排也有重大的意義；自從一○八學年度排球聯賽封后，新園女排總與冠軍獎盃失之交臂，本次賽事新園女排將全力以赴，力爭在主場拿下最高榮譽。

屏東縣體育發展中心表示，新園國中男排球隊今年也以黑馬之姿闖進決賽，是否能取得「雙贏」寫下新園國中排球歷史新頁令人期待，相信在主場優勢以及現場民眾的齊聲吶喊下，選手們必能創造歷史佳績。

男排近3年首次進決賽

新園國中男排隊長陳冠銘表示，最近攻、守的狀況調整得不錯，快攻練得比較多，是近三年來第一次打進決賽，希望能為學校、屏東拿到冠軍；女排隊員柯念伶也說，全隊都加強訓練，每天練四至五個小時，將全力爭取榮譽。

國中排球聯賽分為甲級與乙級兩大級別，各級分別有男生組及女生組，是國民中學排球最高層級的賽事，本屆甲級賽事參賽學校在歷經初賽及複賽的激烈競爭後，男生組及女生組各產生六支隊伍晉級決賽，今天起至二十三日在屏東縣立體育館一爭高下，縣府歡迎縣民前往觀賽為屏東子弟們加油。

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