提高公職報考率 試院出招

面對年輕人不願投入公職等挑戰，考試院長周弘憲（右）今日主持院會，通過第14屆施政綱領，帶領副院長許舒翔（左）等院部會團隊，加強遴選及培育現代政府和社會所需人才。（考試院提供）

2025/03/21 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕今年軍公教人員調薪三％，高普考大學畢業生起薪達五．五萬元，但據統計大學應屆畢業生報考高普考比率，從二○一二年三．四萬人降到二○二三年僅四九九四人，十一年來減八十六％。面對年輕人不願投入公職等時代挑戰，考試院昨日院會通過第十四屆施政綱領，考試院長周弘憲指示，作為四年任期的施政準據，以吸引更多優質人力參與公共事務。

考試院秘書長劉建忻說明，將持續精進檢討各項考銓保訓政策，使文官制度與時俱進，強化政府運作及為民服務效能，並吸引更多優質人力參與公共事務。

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劉建忻指出，施政綱領全文包括前言與總綱，以及考選、銓敘及保訓三個部會各列六項施政重點，包括推動院際合作，精進國家考試與人事法制；持續推動數位轉型，優化數位服務及決策品質；提升考試測驗效能，落實考用合一；完備文官體制，強化中央及地方政府治理；建構友善職場，保障文官權益；加強文官訓練，提升其核心職能與視野，並強化公共服務價值。

與招徠優秀人才最相關的考選部長劉孟奇提出將研修考選法制，配合國家發展趨勢，建構更彈性多元的考選法制，且建置優質題庫以加強試題增補及更新，並加速推動國家考試數位轉型，發展研究多元測驗方式、強化學考訓用平台連結，以及提出加強推動公務人才的招募策略。

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