新北春紛節 週末逛市集聽演唱

2025/03/20 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕「新北春紛節」將於三月廿二、廿三日在新北大都會公園登場，規劃四大主題展區，包括「春紛微醺搖呀搖」、「游牧野餐躺呀躺」、「親子樂園滑呀畫」與「毛小孩跑呀跑」，結合音樂展演、春日市集、野餐、親子互動與寵物樂園，打造春天的河濱盛宴。

市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，「新北春紛節」攜手人氣插畫設計師KURT WU操刀設計，以「巨大愛心」為主視覺符號，其中「春紛微醺搖呀搖」大舞台廿二日邀請SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin、冰球樂團演出；廿三日有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔，以及曾獲得金曲獎「最佳樂團」的麋先生MIXER壓軸演唱。

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「游牧野餐躺呀躺」綠洲小舞台由知名DJ魏如昀、Dennis、SoWhat分享一九九○至二○○○年代華語創作金曲，搭配「台灣老派露營」團隊展示經典復古及風格美學；春日市集規劃一百五十個特色攤位，匯聚人氣排隊美食與創意產品。

配合世壯運 文化局推11條遊程

另外，雙北世界壯年運動會將於五月登場，文化局推出文化體驗活動「Point（）Out！新北漫遊指南」，設計十一條遊程路線，總計七十五場次，今天上午九點開放報名，世壯運參賽者可免費報名一場，一般民眾報名費三九九元。

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