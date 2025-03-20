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    捷運環狀線士林段開工 到大直省時一半

    環狀線北環段士林區段工程昨上午舉行開工動土典禮，市長蔣萬安祈求工程順利、如期如質完工。 （記者林承鴻攝）

    環狀線北環段士林區段工程昨上午舉行開工動土典禮，市長蔣萬安祈求工程順利、如期如質完工。 （記者林承鴻攝）

    2025/03/20 05:30

    17分鐘縮短為8分鐘 可銜接社子地區、故宮

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程昨舉行開工動土典禮，此區段標銜接台北市社子地區、士林與故宮博物院，預計二○三一年完工，屆時從士林站到劍南路站將由原來的十七分鐘縮短為八分鐘，大幅縮短士林到大直之間的交通時間。

    全長1.45公里 預計2031年完工

    台北市捷運局一工處處長陳建宏說明，CF690A區段標全長約一．四五公里，由皇昌營造公司得標，工程範圍自士林區士商路與中正路口起接Y25站（臨士林行政中心），以潛盾隧道方式沿中正路往東，到與淡水信義線交會的Y26站（士林），再循中正路到志成公園附近的Y27站（中正路與雨農路交叉口）止，包含三座車站、一段袋式儲車軌及兩段潛盾隧道。

    包含3座車站、兩段潛盾隧道

    台北市長蔣萬安致詞時指出，過去三年多因為國際物價飆漲、缺工缺料，招標數度流標，他認為，CF690A是北環段六個區段標中最關鍵的一段，路線經過的地方正是士林地區最熱鬧、最精華的地段，期待完工後帶動士林地區全面發展。

    捷運局表示，北環段剩餘CF690B故宮段區段標預計下月開工，南環段剩餘CF670區段標預計本月底開工。蔣萬安說，接下來南北環進入全面施工階段，完工後台北就會有自己的環狀捷運路網，不用再羨慕日本，非常期待路網成形。

    士林到新北產業園區 20分鐘可達

    捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由士林站到新北產業園區站原須卅二分鐘減少為廿分鐘，士林站到劍南路站將由原來的十七分鐘縮短為八分鐘，可有效解決雙北地區及士林區與內湖區交通問題。

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