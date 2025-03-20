師資不足 水上弱勢補救教學喊停

嘉義縣民雄薪傳二手書店創辦人黃金山，投入一對一免費補救教學弱勢學生已邁入13年。（記者王善嬿攝）

2025/03/20 05:30

義務教師銳減、交通費負擔大 50餘名學生無法參加一對一免費教學

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄薪傳二手書店十三年來為雙低（家庭經濟收入低、學業低成就）學生找師資，提供一對一免費補救教學，服務範圍除了嘉義地區，更擴及外縣市，今年二月新學期開課後，因義務擔任課輔老師的中正大學學生銳減，加上交通費負擔大，無奈只好暫停水上分部開課，現有五十餘名學生改參加學校晚自習。

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薪傳二手書店 培訓大學生協助義務教學

台北龍華扶輪社部分社友出身嘉義，長年資助薪傳二手書店，昨由社長簡國增代表捐款廿萬元，期許讓弱勢學子免費一對一補救教學遍及全國。

薪傳二手書店創辦人黃金山說，十三年來已有七十二％以上孩子接受補教教學後，品學翻轉，據點逐步往全國擴散，師生人數嘉義地區民雄本部五百人、水上分部兩百人、大林分部兩百人、義竹分部一五○人，及高雄市分部一五○人，新竹分部一二○人，每年支出約須一千餘萬元。

黃金山說，嘉義地區補救教學老師由中正大學修習服務學習學分大學生，或參加師資培育的嘉義大學大學生義務擔任，每人一學期教課十六週，其中，中正大學生每學期約四百人參與，今年因部分大學生投入高齡教育或其他服務學習計畫，銳減為一五○人，且只教學五週，經評估師資不足下，加上水上分部交通費負擔大，無奈只好暫停水上分部。

13年來逾72％弱勢孩子參與 品學翻轉

薪傳二手書店為維持足夠師資，除了提供車馬費鼓勵曾擔任義務老師的大學生重回教學行列，也向中正、嘉大爭取參與教育部「大學社會責任實踐」的人力與資源一起響應補助教學。

此外，因應交通部鐵道局辦理「嘉義延伸民雄高架計畫」，薪傳二手書店現有屋舍將拆除，去年善心人士捐贈鄰近已退場的協志工商附近土地建新屋舍，相關興建費用待籌措。

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