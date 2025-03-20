中科院聯手雲林3校 培育無人機人才

中科院與台大、雲科、虎科大在雲林縣長張麗善見證下簽署「聯盟合作暨備忘錄」。（記者李文德攝）

2025/03/20 05:30

台大負責學理研究 雲林、虎尾科大著重產製整合

〔記者李文德／雲林報導〕國家中山科學研究院在嘉義縣推動「民雄航太暨無人機產業園區」，為整合產學研量能，中科院昨與國立台灣大學、雲林、虎尾科技大學在台大雲林校區鋤禾館簽署「聯盟合作備忘錄」，將聯手培育未來園區人才。

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簽備忘錄 整合民雄園區量能

「民雄航太暨無人機產業園區」位於台一線，中科院將超過五十公頃軍用土地分成東、西兩側，東側第一期開發已超過五公頃，作為中科院「民雄院區」，西側將開發二十公頃，未來將提供無人機業者進駐。

中科院表示，東側一期工程前年動工，預計今年底至明年初完工，將有研究大樓等建築，開發軍規無人機，西側去年由行政院通過六十八．五九億元經費開發，將引進實驗量測設備、封閉式試飛廠，更提供土地供無人機業者租用進駐，研發軍規商用無人機，目前正進行細部設計規畫，預計明年上半年動工。

盼為台灣再創「經濟奇蹟」

為整合產、學、研量能，中科院長李世強、台大校長陳文章、虎科大校長張信良、雲科大副校長巫銘昌，在雲林縣長張麗善及無人機業者見證共同簽下「聯盟合作暨備忘錄」。

李世強表示，西側預定明年動工，二○二八年正式營運，現有超過廿家國內外無人機業者表達進駐意願。能夠跟具有優良學術傳統和基礎科研實力三校結盟，期許這處全球首創無人機航太園區，可繼晶片之後，為台灣創造第二個「經濟奇蹟。」

業者認同校園結盟方式

陳文章指出，將針對無人機和AI開設技術推廣學分班，也會像教育部爭取相關學位學程，加強中科院與三校、企業界的合作；巫銘昌說，由中科院當領頭羊，學理研究由台大負責，至於具備技職、產學合作優勢的雲科及虎科大，會著重於產製整合，無人機產業跨界與縱向結合。

專研無人機研發的原資系統整合公司總經理林正昀認為，無人機應用廣泛，尤其未來在民生、商業應用受到關注，為廣納人才，和校園結盟是最好的方式。

中科院在嘉義縣推動「民雄航太暨無人機產業園區」。（中科院提供）

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