《屏東》恆基2醫師辭世 生前掛念偏鄉醫療困境

恆基眼科醫師陳雲址（左），去年剛獲第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。（資料照）

2025/03/20 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫三十年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址及資深牙科名醫林立民，最近相繼辭世，兩人奉獻後半生給恆春半島，直到過世前都心心念念當地醫療不足的問題，恆基盼能有更多醫療人員投入恆春偏遠地區醫療服務。

陳雲址解救被洋蔥傷眼的農民

恆基眼科醫師陳雲址去年剛獲第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，把一千萬元獎金全數捐給畢生奉獻的恆基，當年他是恆春半島第一位眼科專科醫師；在恆基三十年的歲月，不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，解救不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」污名。

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陳雲址將人生三分之一歲月奉獻給恆春，行醫六十年，國防醫學院醫學系畢業，恆基人稱「老爹」，九十歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」，每日看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾，「老爹」辭世消息令許多鄉親感傷，紛紛在社群網路發文悼念這位慈祥的老醫師。

林立民填補沒有牙醫值班時段

曾任恆基董事長的牙科名醫林立民，同樣奉獻半生在當地行醫，牙醫資源匱乏的恆春半島，林立民想盡辦法填補沒有牙醫值班的時段，希望服務所有牙疼的患者。

恆基院長顏簡美珠表示，陳雲址與林立民醫師一生以行動愛台灣尾，恆春半島有許多像兩位醫師這般富有愛心的醫者，前仆後繼地投入偏鄉醫療，希望能感動更多醫療人員響應。

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