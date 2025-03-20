為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《屏東》恆基2醫師辭世 生前掛念偏鄉醫療困境

    恆基眼科醫師陳雲址（左），去年剛獲第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。（資料照）

    恆基眼科醫師陳雲址（左），去年剛獲第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。（資料照）

    2025/03/20 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫三十年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址及資深牙科名醫林立民，最近相繼辭世，兩人奉獻後半生給恆春半島，直到過世前都心心念念當地醫療不足的問題，恆基盼能有更多醫療人員投入恆春偏遠地區醫療服務。

    陳雲址解救被洋蔥傷眼的農民

    恆基眼科醫師陳雲址去年剛獲第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，把一千萬元獎金全數捐給畢生奉獻的恆基，當年他是恆春半島第一位眼科專科醫師；在恆基三十年的歲月，不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，解救不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」污名。

    陳雲址將人生三分之一歲月奉獻給恆春，行醫六十年，國防醫學院醫學系畢業，恆基人稱「老爹」，九十歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」，每日看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾，「老爹」辭世消息令許多鄉親感傷，紛紛在社群網路發文悼念這位慈祥的老醫師。

    林立民填補沒有牙醫值班時段

    曾任恆基董事長的牙科名醫林立民，同樣奉獻半生在當地行醫，牙醫資源匱乏的恆春半島，林立民想盡辦法填補沒有牙醫值班的時段，希望服務所有牙疼的患者。

    恆基院長顏簡美珠表示，陳雲址與林立民醫師一生以行動愛台灣尾，恆春半島有許多像兩位醫師這般富有愛心的醫者，前仆後繼地投入偏鄉醫療，希望能感動更多醫療人員響應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播