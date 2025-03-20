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    首頁　>　生活

    《高雄》去年臨櫃阻詐近2000件 超過14億

    2025/03/20 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕詐騙集團橫行已成為主要民怨，政府將取締詐騙列為施政重點，高雄市警察局昨天召開記者會，局長林炎田呼籲金融機構與警方建立完善的聯防機制，任職銀行三十年的盧姓副理感慨說，詐騙從她入行以來就不斷發生。

    警籲建立聯防機制

    高雄市警察局公布，去年成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件一千九百餘件，攔阻金額達十四．三億多元，今年一至二月已攔阻二百七十九件，金額約二．三億元，成效比去年顯著。

    高雄市警局長林炎田指出，目前高發生率的詐欺手法以假投資占近六成，被害人皆自金融機構提領鉅額現金，再交由車手，提升銀行員的防詐意識與關懷提問技巧，成為防詐的關鍵。

    以高雄國泰世華銀行為例，堪稱防詐高手的左營分行副理盧虹如，自去年以來成功攔阻四十九件，攔阻金額逾三千萬元。

    盧虹如分享，日前曾有六旬男子臨櫃提領二百萬元，她上前關心用途，對方表示欲購買車輛，但又提不出購車證明，隨即又改口稱要購買黃金，她警覺有異聯繫員警到場，果真確認男子落入詐騙陷阱，幸好成功攔阻。

    盧虹如也感慨地說，在銀行任職三十年，詐騙案一直層出不窮，也提醒銀行員要多留心。

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