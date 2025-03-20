台鐵董座杜微裸退 交部次長伍勝園暫代

即將退休的台鐵公司董事長杜微表示，今年是E500新電力機車頭交車高峰，未來運量還會再提升。 （記者吳亮儀攝）

2025/03/20 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事長杜微申請退休引發議論，昨天他出席台鐵模範勞工表揚典禮受訪時表示，他是「裸退」、心情很平靜，未來可能做志工，欣慰任內和同仁的相處很融洽。交通部昨天也宣布，杜微任期至今天為止，明天起交通部次長伍勝園暫代董事長，總經理由馮輝昇續任。

馮輝昇續任總經理

杜微表示任內參與多項建設，包括票務系統、新車上線等，這些工作複雜性高，但都順利完成，他很欣慰，未來要持續推動安全文化，「因為台鐵是個傳統鐵路，安全管理系統建置起來需要時間，未來還要持續去推動」。

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票價調漲最快6月上路

杜微在典禮致詞時，除了感謝台鐵員工們辛苦付出外，也表示去年運量提升很多，疫情之前單日約六十五萬人次，去年平均單日達六十六萬多人次，有明顯提升，「今年和明年是E500新機車頭交車高峰，未來運量還會再繼續提升」。

杜微自二○二一年四月廿七日起任職原交通部台鐵局局長，去年元旦台鐵公司化後，擔任台鐵公司董事長至今，任職期間多次於天災來臨時，與台鐵員工一起搶修路段。今年初，台鐵董事會和交通部費率審議委員會通過票價調漲方案，待行政院通過後，最快今年六月上路。

伍勝園昨天出席台鐵模範勞工表揚活動表示，對於台鐵公司的安全提升方案等規劃都會按正常步驟處理。

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