彰化清明以功代金 捐款3年飆4倍

隨著清明節到來，彰化縣環保局提醒民眾不亂燒雜草，不讓金紙星火飛揚，降低野火意外，讓祭祖更加安心。 （環保局提供）

2025/03/19 05:30

鼓勵省下紙錢轉做公益 減少空污又能行善 接受度逐年提高

〔記者張聰秋／彰化報導〕清明節將至，彰化環保局指出，因長期推動「以功代金」，鼓勵民眾將省下來的紙錢轉為公益捐款，既能減少空污，又能行善積德，達到冥陽兩利的效果。此計畫近年來成效顯著，二○二二年僅五．四萬元，二○二三年激增到十四萬元，二○二四年更突破廿一萬元，祭祀捐款在三年飆四倍，顯示民眾對環保祭祀的接受度提高。

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從2022年5.4萬 去年突破21萬元

本週末起民眾將陸續前往墓地祭祖掃墓，然而，不當焚燒雜草、紙錢不僅可能引發火警，更會造成空污，影響健康。針對此情況，彰化縣環保局再次提醒，請民眾響應「以功代金」環保祭祀，避免露天燃燒行為，以免荷包大失血！

「原本擔心不燒紙錢會破壞傳統，但捐款後收到受贈單位的收據，感覺就像替祖先行善，內心很踏實！」去年全家四口各捐三百元參與「以功代金」的林小姐表示，這樣的祭祖方式不僅沒有罪惡感，反而覺得更有意義，今年會繼續響應。

民眾說感覺就像替祖先行善

不過，仍有部分民眾未能遵守規定，墓地燒金紙或雜草引發火災意外，讓消防人員疲於奔命。根據環保局統計，去年全縣共查獲一九六件露天燃燒違規案件，其中稻草燃燒四二件、其他違規一五四件，累計開罰六七萬多元。

查獲露天燒雜草、紙錢 罰款更重

環保局強調，依《空污法》相關規定，彰化縣屬三級防制區，夜間、假日及每年九月至翌年五月為空污危害期，凡是在縣內亂燒雜草、垃圾、稻草甚至廢棄物，一經查獲將加重裁罰，基本罰款一千二百元經加權後超過二千元，比非三級防制區的縣市罰更重。

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