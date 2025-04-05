為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    還好「大甲媽」遲到了！台1線彰化段路樹突然斷掉 嚇壞隨香客

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，橫躺在南下快車道。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，橫躺在南下快車道。（民眾提供）

    2025/04/05 14:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境活動昨天（4日）起駕，今天（5日）將進入彰化市區，駐駕在彰化市南瑤宮。今天卻傳出「大甲媽」遶境必經的台1線彰化路段有黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客，民眾都心存餘悸說，還好「大甲媽」鑾轎遲到，果然是媽祖有靈。

    有民眾直擊表示，她跟著大甲媽來遶境，坐在台1線彰化市中山路3段南下快慢車道的安全島旁等媽祖來，卻突然聽到「碰！」一聲，轉頭一看，竟然是黑板樹的樹枝，整根斷了掉下來，整根樹枝就橫躺在南下快車道，還好後方的自小客車有停住，沒有砸到車，也沒有人受傷。

    民眾指出，因為樹枝倒下橫躺路面，阻斷交通，許多人都上前想要幫忙移動，讓車輛可以通行，還好路旁就有堆高機，業者馬上出動協助移到路旁。

    現場協助指揮交通的民防表示，當時剛好有一陣風，黑板樹的樹枝就突然斷裂掉下來。

    公路總局彰化工務段表示，已請廠商協助移除黑板樹的斷裂樹枝，不排除有車輛勾到或是撞擊所致，仍會進一步調查與釐清。

    植物專家許丕和指出，台1線大度橋南端的彰化路段黑板樹，應該有40年的歷史，由於近來也沒颱風，也沒大雨，懷疑黑板樹應該遭受蟲害或是白蟻蛀蝕，樹枝才會突然斷掉。

    「大甲媽」鑾轎以往都預定中午進入彰化市區，但年年都會遲到，今年更是預估要遲到4、5個小時左右。因此，許多香客都是走在鑾轎前，先行進入彰化市區，也讓台1線彰化路段沿途都是滿滿的香客，這起黑板樹的樹枝突然斷裂掉到快車道，沒有人車受傷，信眾都認為還好「大甲媽」鑾轎遲到，真是媽祖保佑！（14:59更新）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段路樹突然斷掉，坐在一旁的隨香客都驚嚇破表。（民眾提供）

    台一線彰化段路樹突然斷掉，坐在一旁的隨香客都驚嚇破表。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

    台一線彰化段路樹的樹枝，突然斷掉。（民眾提供）

    台一線彰化段路樹的樹枝，突然斷掉。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播