還好「大甲媽」遲到了！台1線彰化段路樹突然斷掉 嚇壞隨香客

台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，橫躺在南下快車道。（民眾提供）

2025/04/05 14:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境活動昨天（4日）起駕，今天（5日）將進入彰化市區，駐駕在彰化市南瑤宮。今天卻傳出「大甲媽」遶境必經的台1線彰化路段有黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客，民眾都心存餘悸說，還好「大甲媽」鑾轎遲到，果然是媽祖有靈。

有民眾直擊表示，她跟著大甲媽來遶境，坐在台1線彰化市中山路3段南下快慢車道的安全島旁等媽祖來，卻突然聽到「碰！」一聲，轉頭一看，竟然是黑板樹的樹枝，整根斷了掉下來，整根樹枝就橫躺在南下快車道，還好後方的自小客車有停住，沒有砸到車，也沒有人受傷。

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民眾指出，因為樹枝倒下橫躺路面，阻斷交通，許多人都上前想要幫忙移動，讓車輛可以通行，還好路旁就有堆高機，業者馬上出動協助移到路旁。

現場協助指揮交通的民防表示，當時剛好有一陣風，黑板樹的樹枝就突然斷裂掉下來。

公路總局彰化工務段表示，已請廠商協助移除黑板樹的斷裂樹枝，不排除有車輛勾到或是撞擊所致，仍會進一步調查與釐清。

植物專家許丕和指出，台1線大度橋南端的彰化路段黑板樹，應該有40年的歷史，由於近來也沒颱風，也沒大雨，懷疑黑板樹應該遭受蟲害或是白蟻蛀蝕，樹枝才會突然斷掉。

「大甲媽」鑾轎以往都預定中午進入彰化市區，但年年都會遲到，今年更是預估要遲到4、5個小時左右。因此，許多香客都是走在鑾轎前，先行進入彰化市區，也讓台1線彰化路段沿途都是滿滿的香客，這起黑板樹的樹枝突然斷裂掉到快車道，沒有人車受傷，信眾都認為還好「大甲媽」鑾轎遲到，真是媽祖保佑！（14:59更新）

台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

台一線彰化段路樹突然斷掉，坐在一旁的隨香客都驚嚇破表。（民眾提供）

台一線彰化段的黑板樹的樹枝突然斷掉，嚇壞隨香客。（民眾提供）

台一線彰化段路樹的樹枝，突然斷掉。（民眾提供）

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