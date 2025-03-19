台中捷運橘線延伸海線 啟動可行性研究

2025/03/19 05:30

中央核定千萬經費 將納入主線一併推進 經費將增至1800億

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市爭取台中機場捷運（橘線）延伸進海線計畫可行性研究，獲中央核定千萬經費，等於中央同意台中啟動橘線延伸進清水區的計畫評估，中市政府捷運工程局長蘇瑞文指出，橘線主線的可行性研究已送交通部審議中，將全力研究將橘線延伸線納入主線一併推進，加速建設期程，初估橘線延伸到海線約六公里，若併橘線全線推動，經費將增至一千八百億。

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橘線延伸到海線約6公里

台中市府推動機場捷運（橘線）計畫，以台中國際機場為起點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約廿九．二三公里，共設廿六座車站，包括十五座高架車站、十一座地下車站；但橘線規劃後，清水、沙鹿地區民眾認為，橘線到機場即中斷，未能延伸進海線，十分可惜，盼能延伸，讓海線民眾往機場或霧峰方向，不必另轉乘其他交通運輸。

計畫補助1170萬 市府另編800萬

台中市向交通部爭取橘線延伸到海線地區的可行性研究計畫，蘇瑞文指出，經費已獲交通部核定補助一一七○萬，延伸計畫可望啟動，台中市政府將另編列八百餘萬配合款。

延伸線採高架規劃 緩降而下

蘇瑞文指出，目前初估橘線延伸線，自機場往清水，將跟捷運藍線台中港臨港路B1站連結，因自機場往清水方向屬下坡，該延伸線將採高架規劃，蜿蜒緩降而下，長約六公里，設站數尚待可行性研究評估。

因橘線延伸線將跟藍線連結，機電系統可沿用藍線系統，相對單純，且橘線可行性評估已送交通部審核中，盼將橘線延伸線納入主線一併辦理，未來橘線主線變更設計即可，以縮短建設期程。

橘線原本估需一千三百九十餘億，再加上延伸線，預算規模約達一千八百億。

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