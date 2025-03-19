打造智慧城市 北高兩市別苗頭

智慧城市展中展示AI機器人。（記者陳逸寬攝）

2025/03/19 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五智慧城市展昨在南港展覽館登場，台北市長蔣萬安與高雄市副市長林欽榮，一前一後於開幕式致詞，蔣萬安強調台北市率先全國制定使用人工智慧的作業指引，並將AI應用於多個市政服務；林欽榮則數度提及高雄與輝達合作，積極推動智慧高雄燈塔計畫，競爭智慧城市領先地位意味濃厚。

智慧城市展由台北市電腦商業同業公會、台灣智慧城市產業聯盟、台北市政府、高雄市政府及國家發展委員會共同主辦，分為台北、高雄兩個展區先後舉行。高雄市長陳其邁因率團到美國訪問輝達全球總部，討論高雄AI發展應用，由林欽榮代表出席開幕活動。

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蔣萬安、林欽榮一前一後致詞，都提到各自城市在智慧城市推動上的努力；蔣萬安提及北市府結合AI人工智慧推動市政及服務，如一九九九市民熱線、一一九話務系統、青少年情緒憂鬱協助方案，打造台北成為創業家友善城市及人工智慧驅動智慧城市。

北市和鴻海合作 願景館展出17項AI服務

蔣萬安隨後出席台北市政府願景館開幕活動，宣布與鴻海集團合作，希望借用更強大的算力，提供更好的服務；願景館展出十七項智慧城市的服務應用，包括消防救災、健康醫療、教育等便捷、精準、高效的解決方案，並與鴻海集團聯展。鴻海集團中央園區長楊秋瑾承諾投入更多資源，讓北市變成全球頂尖的智慧未來之都。

高雄攜手輝達、中華電信 建置AI平台

林欽榮表示，高雄市府在半年前就已跟輝達、中華電信等單位合作，推動「智慧大高雄主權AI計畫」，要打造台灣第一個城市級的主權AI平台，用於城市治理和數位安全；他也不忘介紹廿日接續在高雄舉行的智慧城市展，邀請各界實地體驗高雄在智慧城市和解決方案的成果。

台北市長蔣萬安（上圖，左起）、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪、國家發展委員會副主委高仙桂、高雄市副市長林欽榮，出席本屆智慧城市展。（記者陳逸寬攝）

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