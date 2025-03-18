宜蘭轉運站至員山福園掃墓 提供接駁

清明節就要到了！宜蘭縣政府統合各局處資源啟動五大便民措施，包括紙錢集中燒等，請民眾多加利用。（記者游明金攝）

2025/03/18 05:30

22、23日及29、30日兩週假日 4月3、4日發車

〔記者游明金／宜蘭報導〕清明節就要到了！宜蘭縣政府統合各局處資源啟動五大便民措施，包括宜蘭轉運站到員山福園免費接駁專車、紙錢集中燒等，請民眾多加利用。

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清明將近 縣府5大便民措施

宜蘭縣除了縣府經管員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓，十二鄉鎮市尚有六十處公墓，縣府提供五大便民措施服務，首先補助各鄉鎮市公墓除草整理費用，把一些雜草叢生的路段與空地，整理乾淨，讓民眾能在安全便捷環境，以最短時間找到先人。

縣府民政處指出，隨著清明節接近，因應掃墓人潮與需求，三月廿二、廿三、廿九、三十日（清明節前兩週週末假日）以及四月三、四日（清明節前日及當日）上午八時至下午二時三十分，宜蘭轉運站至福園設有免費專車接駁服務。

25處公墓、陵園 設紙錢集中站

清明節祭祖焚燒紙錢除造成空氣污染，更易形成公共危險，縣環保局與各鄉鎮市公所、縣立殯葬管理所合作，共同於縣內廿五處公墓及陵園，設置三十站的「紙錢財帛代焚處理站（紙錢集中站）」，提供紙錢集中燒代收服務，民眾可將祭拜後紙錢攜至集中站，由收運專車載運至利澤焚化廠專用爐口統一燒化。

另，宜縣消防局為強化清明期間防火工作，已派遣消防車、人員駐點巡邏，發放水袋供掃墓民眾使用，並呼籲掃墓時務必遵循四不一要原則，除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走，防止火災意外發生。

清明四天連假，宜縣警察局預估將湧入大量返鄉掃墓及旅遊人車潮，除對於縣內公墓、國道五號、蘇花改、熱門景點加強交通疏導管制，並預置交通快打警力維持行車秩序，呼籲民眾多利用大眾運輸和接駁專車，以免造成交通壅塞。

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