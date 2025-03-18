《高雄》亞灣智慧公宅 斥資110億蓋650戶

亞灣智慧公宅公辦都更案評選出爐。圖為公宅模擬圖。（都發局提供）

2025/03/18 05:30

公辦都更案綜合評選最優申請人 預計第二季完成簽約

〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕高市都發局完成「前鎮亞灣智慧公宅公辦都更案」實施者綜合評選，全案預估投資金額達一百一十億元以上，將為亞洲新灣區興建六百五十戶以上智慧公宅。

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高市副市長林欽榮表示，因應亞洲新灣區「亞灣2.0智慧創新園區」、高雄軟體科學園區二期等重要建設，及鴻海、輝達等企業進駐，市府積極透過公辦都更、捷運聯合開發案，提供產業進駐所需空間。

規劃興建4.3萬坪 兩棟集合住宅

為進一步提供高品質居住環境，市府積極推動亞灣智慧公宅計畫，整合智慧科技與宜居環境，讓人才留得下、住得好。

都發局長吳文彥說明，智慧公宅公辦都更評選由國揚集團子公司、威力國際開發股份有限公司領銜，與藏美集團所屬藏裕營造組成合作聯盟獲選最優申請人。

本案規劃興建四．三萬坪量體，規劃兩棟地上廿四層、地下四層，及兩棟地上廿九層、地下五層的集合住宅。

全區規劃以「5G AIoT智慧建築」、「城中的公園」為理念，將地面層保留大面積開放空間，營造都市綠帶並搭配立體綠化設計，導入節能及景觀生態系統，目標取得黃金級綠建築、銀級智慧建築、邁向淨零永續目標。

都發局表示，市府預計可分回六百五十戶做社宅，與一期總計可提供約一千兩百戶社宅，並於地面一、二層規劃多元公共設施空間，包括圖書室、會議室、商業設施等。

左營海軍眷村公辦都更評選結果出爐

後續將依法儘快與最優申請人洽商契約簽訂事宜，預計於今年第二季完成簽約，並隨即啟動「都更一六八專案」全力協助相關審議作業。

另，高市左營海軍眷村公辦都更第一期招商評選結果出爐，由達麗建設獲選為單元一、二最優申請人，國城建設集團旗下盈舜營造與高興昌合組「樹海一家合作聯盟」獲選為單元三最優申請人，該案為全台運用公辦都更加速眷村保存再生首例。

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