新北林口污水處理量 日達4.6萬噸

林口區水資源回收中心第二期擴建工程已完工並試運轉，每日污水處理量由2.3萬噸提升至4.6萬噸。（記者羅國嘉攝）

2025/03/18 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應新北市林口地區人口快速成長，污水處理量增加，水利局辦理「林口區水資源回收中心第二期擴建工程」，已完工並試運轉，總工程經費約七．五億元。市長侯友宜昨天視察表示，擴建後污水處理量從每日二．三萬噸提升至四．六萬噸，可滿足至二○三四年都市計畫人口十七萬人的污水處理需求。

林口逾5.8萬戶完成污水接管

侯友宜指出，新北市目前污水接管率已達七十二％，截至今年二月，林口已完成五萬八三五三戶污水接管，接管率達一○○．三％，服務人口超過十三萬人。隨著人口持續增長，林口水資源回收中心擴建將確保區域內污水處理能力充足，減少環境污染。侯感謝中央政府支持，補助經費約四．五五億元，市府自籌約二．九五億元。

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水利局長宋德仁表示，水資中心猶如城市的「腎臟」，林口近年來因交通建設發展迅速，人口大量湧入，生活污水量增加，有必要進行水資源回收中心擴建，不僅提升處理能力，也增設備援系統，確保污水處理安全無虞，經處理的放流水將排入紅水仙溪，改善河川生態。

宋德仁說明，新北市已建置林口、淡水及三鶯水資源回收中心，每日分別可處理四．六萬噸、五．六萬噸及二．八萬噸污水。另外，瑞芳水資源回收中心正在設計規劃，完工後每日將處理四千五百噸污水，改善基隆河水質，減少對八里污水處理廠的負擔。

水利局污水設施科長張弘憲表示，林口仍有部分用戶尚未納入污水接管，此次擴建可使新增接管用戶的污水獲得完善處理。廠內設有沙濾系統，使回收水更乾淨，提供公園澆灌、灑水車及工地車輛清潔等用途。

養豬戶廢水自行處理 不進水資中心

針對民眾關心的養豬戶廢水與異味問題，張弘憲指出，養豬戶廢水未直接進入污水處理廠，而是由業者自行處理，異味主要來自畜牧廢水處理過程，屬農業局管轄範圍，將與農業局及環保局合作，研議輔導措施。

農業局回應，近四年來協助十五場畜牧場申請農業部污染設施補助，改善污水處理槽體、增設污泥脫水機及噴霧除臭設備，也輔導林口溪、瑞樹坑溪畜牧場成立自主巡守隊，透過互相規勸與經驗分享，提升污水處理效能，今年已聯合環保局、林口區公所聯合稽查廿一場次，並輔導設置除臭設施及提供藥劑使用，減少異味對周邊居民影響。

經由四階段的淨化，水質非常清澈。（記者羅國嘉攝）

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