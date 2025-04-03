國3貨車阻路回堵至少5公里 台88竹田到崁頂交流道「紅爆」

崁頂交流道前發生車禍阻路，車潮不斷往北蔓延至台88匯入國道三的車潮，形成回堵長龍。（翻攝自屏東GO好玩APP）

2025/04/03 11:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府每年在清明連假期間，都會舉辦「台灣祭」，近年已成為南台灣甚至全台灣的音樂文化盛事，屏東警方預估今天將有多達5萬車次通過必經的水底寮五岔路口，車潮爆量下，主要的幹道國道三卻在崁頂交流道前發生車禍，目前大回堵。

台灣祭將從今天下午1點開始，嗨至4月5日深夜，吸引大批樂迷朝聖，目前旁邊墾丁大街等核心區域的訂房，是3天皆滿，週遭恆春鎮上也有高達9成的住宿率，警方預估今天將有5萬以上的車次通過枋寮水底寮。

請繼續往下閱讀...

由於大多遊客行駛路線皆是依賴國道三南州交流道下後接台1線一路至恆春，各地警方並設有替代路線，不過，國道三卻沒有實質替代道路，只要一發生事故，很可能就會造成回堵。

人車潮爆量下，所有人最不樂見的事故又在國道三上發生，從高公局國道監視系統影像發現，在國道三南下車道，前往南州交流道前必經的崁頂交流道不知為何，1輛大貨車就橫亙在兩個車道上，僅剩路肩容許轎車慢慢通行，速度幾乎降至0。

據了解，由於車速近乎靜止，後方出現大回堵，不斷往北蔓延，且車潮已與經台88竹田系統轉往國道三的車潮接壤，加上台88末端的竹田交流道，剛剛也一度發生車禍形成壅塞，從竹田系統到崁頂交流道在車流的顯示上是「一片紅」。

台88竹田系統至國道三崁頂交流道出現車流「紅爆」。（翻攝自屏東GO好玩APP）

崁頂交流道前發生車禍阻路，出現回堵。（翻攝自屏東GO好玩APP）

崁頂交流道前發生車禍阻路，一度回堵。（翻攝自屏東GO好玩APP）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法