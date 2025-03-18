905厝邊公車上路 持市民卡享優惠

台南九人小巴公車路線再添生力軍，905厝邊公車昨日正式上線。（台南市府提供）

2025/03/18 05:30

行經永康、安定、安南 平日半價、假日免費

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市第四條以九人小巴行駛的公車路線「九○五路」正式上線，行經永康、安定、安南，並串聯多個轉運站、醫院和景點，提供更便利的就醫、轉乘及遊憩需求。

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串聯多個轉運站、醫院和景點

副市長趙卿惠昨日主持「厝邊公車九○五路」啟航典禮，她表示，台南推動九人小巴行駛公車路線績效卓越，逆勢增加路線和班次，且九人小巴又可深入社區和部落，提供更接地氣的服務。

交通局長王銘德表示，九○五路東西向橫貫永康、安定、安南等區，由永康轉運站出發，沿途行經鹽行國中、和順轉運站、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院至土城鹿耳門聖母廟。每日往返卅班次，全程行車時間約四十五分鐘。

王銘德提到，安南區中沙里、公親里、公塭里、南興里等道路狹窄社區，過去大型公車難以繞駛，從今起將以九人小巴提供服務。而此次投入的三輛車體均為全新進口商旅車型，內裝設備與功能比照一般公車。

王銘德強調，九人小巴推動以來頗受好評，目前已在一四、九、九○一等路線營運，九○五是第四條導入，其中安平區一四路原為大型巴士，在導入小巴服務後，每月的運量從六千餘人倍增為一萬兩千餘人，其他路線也有超過兩位數的成長比率，如運量再提高，也不排除升格為中巴或尖峰搭配大型車輛。

9人小巴 每日往返30班次

公共運輸處長吳俁之表示，九○五路採市區公車一段票收費，使用市民卡可享平日半價、假日免費優惠，另持「市民卡—敬老卡」或「市民卡︱愛心卡」可免費搭乘，也建議公車族購買TPASS月票，最低每月二九九元即可無限次搭乘大台南公車所有路線。

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