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    首頁　>　生活

    前警衛領養 台中大明高中2「校犬」有家

    台中大明高中潭子校區內飼養「小明」，不少師生都視為「校犬」。（動保處提供）

    台中大明高中潭子校區內飼養「小明」，不少師生都視為「校犬」。（動保處提供）

    2025/03/18 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大明高中潭子校區內飼養「小明」和「小朋」兩隻狗狗，不少師生都視為「校犬」，不過上週五學校卻通報市府動保處將兩隻狗狗送到收容所，讓不少學生、校友相當不捨，認為兩隻狗狗已經在校園陪伴大家多年，不該隨便拋棄牠們；校方昨天表示，林姓前警衛已決定收養，讓事件有圓滿的結局。

    「小明」和「小朋」兩隻在大明高中內飼養六、七年的狗狗，上週五校方突然通知動保處抓走，不少校友得知透過臉書、IG、Threads發文，怪校方不先問其他人能不能收養，就直接送去收容所，希望有人能收養救牠們。

    大明高中陳姓總務主任表示，校園內養狗，支持和反對聲音都有，因兩隻狗沒有植晶片、打預防針，也不是真的「校犬」，原本飼養牠的警衛已離職，因沒人要養才會在上週五通知動保處抓到收容所。

    陳主任表示，經連繫林姓前警衛已決定收養牠們，目前小明、小朋已在安排打預防針、結紮，等相關程序都處理好，就會由林姓前警衛帶回家，讓牠們有一個新的歸宿。

    深受台中市大明高中潭子校區師生喜愛的「校犬」小朋。（動保處提供）

    深受台中市大明高中潭子校區師生喜愛的「校犬」小朋。（動保處提供）

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