屏縣雙星計畫 觀光場域平衡發展

佳樂水星空迷人，將在此推動觀光南星計畫，也將爭取暗空小鎮認證。（屏東縣政府提供）

2025/03/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年推動一北一南的觀光雙星計畫，「北星」在高樹鄉新豐親水公園內，採低密度開發建置露營區，最快六月動工，「南星」在滿州鄉佳樂水，將打造國際山海體驗園區，拼下半年動工；讓屏縣觀光場域朝向多元、平衡發展。

北野祭湧入逾3萬人次

高樹鄉是水源保護區，有鳳梨、蜜棗、芋頭等豐富農產，屏東縣政府近年以「屏東最北，高樹最美」行銷高樹鄉，更在當地極富觀光潛力的新豐親水公園，打造屏縣春季戶外大型活動新品牌「北野祭」，今年湧入逾三萬人次，更勝去年。

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屏縣觀光雙星中的「北星計畫」位於新豐親水公園範圍，總面積二十五公頃，近年由高樹鄉公所完成一．八公頃開發，設有廣受親子熱愛的戲水區、草坪、觀景台、景觀廊道等，其餘範圍中的十九公頃，將由縣府推動北星計畫，讓高樹觀光景點朝更精緻方向發展。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，北星計畫總預算二．七億元，面積十九公頃，將採保留地貌、低度開發原則，建置露營區、親水河、步道、停車場等，同時加強綠蔭，營造自然生態公園，最快六月動工、第一期工程預計明年底完工。

「南星計畫」則在恆春半島的佳樂水風景區，當地因地殼變動、強風和海浪的長年衝擊，形成各式奇岩怪石，海岸線的蜂巢岩、壺穴、棋盤石、海蝕平石等地形，讓人讚嘆不已，猶如天然地球科學博物館，具國際級風景區潛力，

佳樂水爭取認證暗空小鎮

黃國維表示，南星計畫總預算五．四億元，將融入海岸地景設計規劃，打造成國際山海體驗園區，帶動恆春半島旅遊迴圈的觀光發展，最快下半年動工，工期三至四年；由於佳樂水的觀星環境極佳，縣府也計畫提送佳樂水、社頂等兩個場域，代表屏東縣爭取IDA（國際暗空協會）認證為暗空小鎮。

高樹鄉新豐親水公園舉辦的北野祭成功打響知名度，屏縣府將在此地打造北星計畫。（記者羅欣貞攝）

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