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    台中大智排水 啟動水環境改善

    台中市水利局動大智排水水環境改善整體計畫，盼東、南及大里區蛻變為宜居地標。（記者歐素美攝）

    台中市水利局動大智排水水環境改善整體計畫，盼東、南及大里區蛻變為宜居地標。（記者歐素美攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局爭取經濟部水利署全國水環境改善計畫補助，啟動「大智排水水環境改善整體計畫」，以改善位於東區、南區及大里區交界處的大智排水，第一期範圍北由喬城路、南至大智路，長約四百公尺，總經費六七九四萬九千元，工程日前發包，預計明年六月完工。

    此外，水利局再積極爭取水利署補助二期工程，範圍北由仁和路、南至喬城路，長約八百公尺，總經費約七五○○萬元，待水利署通過工程預算後，即可辦理工程發包作業。

    水利局長范世億表示，大智排水一、二期計畫工程將透過植栽生態，改善既有河岸兩側環境與保留既有生態，增加都市防洪韌性，並在水防安全原則下，減量結構堤防，新建河道休憩設施、近水平台及休閒步道等，以縫合、結合方式提升河川整治層次及融合地方特色，並以點、線、面的規劃方式改善既有水岸與環境關係。

    水利局指出，大智排水在設計階段即舉辦地方訪談、水環境工作坊等廣納民眾意見，讓在地民眾了解計畫內容並參與規劃自己未來的家園，完工後將可改善大智排水整體環境品質，增加親水、休憩空間及都市環境美觀，提升當地居民生活品質，促進東、南及大里區蛻變為宜居地標及帶動地方發展。

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