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    首頁　>　生活

    停車場「車聚」噪音擾民 無照男被查嗆警

    2025/03/17 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區長庚轉運站停車場前晚有數十車輛車主進行車聚，附近居民與一旁林口長庚醫院病患不滿改裝車發出噪音報警，警方到場盤查時，一名男子稱只是來停車，拒絕出示證件，與員警發生爭執，過程被民眾拍下po網，車聚主辦方還上網批評警方找碴，引發網友撻伐；警方表示，現場查到一名男子無照駕駛及改裝車體，依道路交通管理處罰條例告發。

    有網友在社群軟體「Threads」po出一段影片，指前晚九點在長庚轉運站遇到車聚，二名員警到場處理時與一名男子發生爭執，員警要求對方出示證件，該男子高喊：「我做錯什麼事情？」只是來停車，為何要配合警方查證件？

    影片曝光後，有自稱車聚「主辦方」的網友留言，指稱畫面中車主當時「沒有拉轉、沒有放炮，進出場都保持低轉數沒有製造噪音」，其他車友也都沒有製造噪音，警察到場遇到車主就實施盤查，「是在找碴」。

    網友對此開酸「沒有看過任何一家醫院會歡迎這種沒有報備申請的活動」、「為什麼要到醫院旁車聚，還有無照駕駛開著改裝車來」、「無照駕駛就不對了，被狠狠打臉了，怎麼還敢大聲？」

    龜山警分局表示，影片中男子最初不願配合查驗身分，警方依法說明後，對方才配合查驗，員警發現該男子為無照駕駛，且車輛經過改裝等違規，依法告發。

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