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    自由日日Shoot》美容醫學醫師月入70萬？ 醫界：沒有想像中好賺

    有醫師直言，美容醫學不如外界想像好賺，月收70萬元是極少數。圖為醫美診所醫師幫顧客施打肉毒桿菌。（資料照）

    有醫師直言，美容醫學不如外界想像好賺，月收70萬元是極少數。圖為醫美診所醫師幫顧客施打肉毒桿菌。（資料照）

    2025/03/17 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕「連我當院長都沒月薪七十萬！」國內醫院龍頭台大醫院院長吳明賢這句半開玩笑的話，訴說美容醫學診所高薪挖角醫院醫師，但有醫師直言，美容醫學不如外界想像好賺，月收七十萬元是極少數，年輕醫師爭相投入主因在於比起健保低廉給付，可獲較合理報酬，壓力也較少。

    美容醫學醫學會常務理事宋奉宜指出，從事美容醫學的醫師月收入七十萬元機率不大，除非從醫院挖角主任級整形外科醫師，且投入抽脂、隆乳等高價療程，以隆乳為例，一對乳房有機會上看卅萬元，才能有月入七十萬元的行情，但肯定是極少數。

    宋奉宜表示，許多美容醫學診所的金主不是醫師，扣掉租金、儀器、水電及醫師、護理師、藥師等人力支出後，若要賺錢，當然要設法降低成本，因此可發現這類診所較少打「名醫牌」，而是打「名人牌」、「儀器牌」吸客，換句話說，可能聘用相對較無資歷、未經專科訓練的的直美醫師，提供每人一個月大約廿幾萬元的收入。

    一位不具名的美容醫學領域醫師說，收入大部分都是抽成計價，不太可能開出一個固定價錢，依業務量每月約廿萬、卅萬元比較常見。外界總誤解醫師投入美容醫學是因為很好賺，但事實並非如此，而是付出與報酬較合理，舉例來說，做一個脈衝光訂價四、五千元，但為危急患者插管，過程辛苦又要承擔高風險與壓力，結果健保可能只給付六百元，實在不成比例；簡言之，美容醫學未必真的賺得多，只是工作量與收入相對平衡而造成人力流動。

    衛福部醫事司長劉越萍強調，會著眼於改善救命科別的環境、留住人才。

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