自由日日Shoot》美容醫學資格沒設限 醫界籲列部定次專科管理

美容醫學亂象增加，消基會董事長吳榮達呼籲政府明確規範高風險療程限由專科醫師執行，並加強稽查。（資料照）

2025/03/17 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕美容醫學是許多人口中的「救醜不救命」，卻偶有意外喪命。隨民眾需求上升、亂象增加，醫界建議將美容醫學列入次專科把關或要求執行者須經專科訓練，消基會也呼籲政府明確規範高風險療程限由專科醫師執行並加強稽查，別等出事才來補破網！

衛福部原於二○一七年起要限制美容醫學人員資格，要求須專科醫師甚至達一定訓練條件，並蒐集執業醫師名冊，但醫界主張引用法源不當，也有立委指諸多爭議請衛福部暫緩實施，後續喊卡。

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然而，據高等法院法官廖建瑜統計，二○一六年五月至二○二三年五月的醫療涉訟刑事案，以醫美為首位。

消基會：嚴查高風險療程

消基會執行董事吳榮達批評，監管措施落後市場發展，從消費者角度來看，部分美容醫學療程雖對醫師有特定資格規範，但仍不夠明確，建議政府規範高風險療程須由專科醫師執行，並區分哪些療程需特定專科執行，也應加強查核，不應等事故發生後才介入。

皮膚暨美容外科醫學會創會理事長蔡仁雨直言，美容醫學亂象與非專科息息相關，呼籲衛福部將美容醫學納入部定次專科，目前他正推廣皮膚美容外科次專科，期盼透過學會訓練與考試把關醫療品質。

此外，美容醫學是醫療行為，市面卻著重噱頭、儀器競爭，建議規範從事醫師要經任一專科訓練，累積臨床經驗，有助疾病判斷與緊急應變。

美容醫學醫學會常務理事宋奉宜也提到，國外可能要求須經精神科評估，確認女性已因胸部外觀產生憂鬱才可隆乳，相對嚴謹，只是台灣美容醫學亂象源頭是商業競爭，衛福部要管不容易。

衛福部醫事司長劉越萍說，未經專科訓練就投入美容醫學的醫師，若政府加嚴管控，仍可選擇出走海外執業，不希望把餅做小。

目前同時通過醫策會卓越機構、診所美容醫學品質認證共五家；通過診所美容醫學品質認證有四十一家。劉越萍坦言，推動認證有進步空間，但持續強化、提高醫療品質。

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