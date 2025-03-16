魔鏡自拍檢測心疾 我創新團隊屢獲獎項

國科會TTA率72家科技新創赴美國參加今年的全球最大消費電子展CES 2025，展現台灣新創科技實力。（國科會提供）

2025/03/16 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技研發可催生新創產業，為推動台灣新創，國科會孕育成立「台灣科技新創基地」（TTA），八年來領團赴美國參與全球最大的消費電子展（CES），鏈結國際市場，展現台灣研發量能，迄今累計逾六百家次的新創團隊參與，其中四十五家還獲CES創新獎肯定。

國科會領團 連8年赴美參加CES

國科會產學及園區業務處處長林德生表示，二○一八年國科會成立TTA，將其打造為全球新創生態圈接軌台灣的重要據點，並協助我國科技新創團隊鏈結全球資金及市場，因此連續八年以TTA為品牌赴美參加CES，介接國際市場及投資，與策略夥伴建立深度鏈結，迄今累積逾六百家次新創參加CES，獲CES創新獎四十五座，展現台灣新創實力。

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其中，成立七年的鉅怡智慧（Face Heart）來自陽明交通大學科研團隊，其心率量測軟體採用一般鏡頭量測心率，前年九月成為全球首個通過美國FDA認證的產品，今年則推出健康智慧魔鏡，透過四十五秒的自拍，檢測心房顫動和心臟衰竭等心血管問題，準確率高達九成。已連兩年獲CES創新獎肯定。

鴻躉太陽能光電板回收 在美設場

另一家新創，則是國科會三年前輔導台南大學成立的衍生新創「鴻躉」（TSGC），其專注開發新型太陽能光電板回收設備，致力零污染、低碳排，一站式將廢舊太陽能光電板百分百回收，並轉化為高價值的再生資源，已在美國南加州河濱郡設置回收案場，有效解決當地太陽能板回收碳排問題。

林德生表示，TTA除了參與CES之外，歷年也安排在美國當地舉辦新創路演，過去多在矽谷舉行，去年首度移師洛杉磯，協助台灣新創爭取更多與創投接觸的機會。而根據國發會資訊，台灣新創已有獨角獸企業，包括沛星互動科技（Appier）、睿能公司（Gogoro）、玩美移動、91APP，皆獲國內外資本市場肯定。

台灣新創團隊「鉅怡智慧」連續2年奪全球最大消費電子展CES新創獎，其產品「健康智慧魔鏡」為今年CES 2025大會官方推薦5大亮點產品之列。（國科會提供）

台灣新創團隊「鴻躉」已於美國南加州落地，其產品太陽能板回收技術已獲多國新創大獎肯定。（國科會提供）

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