花蓮原服中心 轉型部落社福中心

2025/03/15 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府自今年起推動原住民族家庭服務中心轉型，將納入第二期「強化社會安全網」計畫，轉型成為部落型社福中心，希望整合公私部門資源，提供原住民部落族人更完善的福利服務。

縣府原住民行政處指出，原民處組成的社工督導團隊，近期密集拜訪各相關組織及部落頭目，希望強化原住民族家庭服務中心，將轉型為部落的社福服務的重要據點，成為族人最貼近的服務窗口，因應社會安全網計畫的推動，原住民族家庭服務中心已與社福中心建立緊密合作與分工機制，轉型除了保持具文化性與在地性的服務模式外，重要的是透過公私部門協力，建構完善的部落社會安全網。

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原民處表示，面對轉型挑戰，七名社工督導以來，積極拜訪相關單位展開交流。近期已與世界展望會、家扶中心、兒家協會等十家社福組織，以及十五處部落文健站進行會談，並與部落頭目、鄉鎮市公所、社福中心、少輔會等單位建立合作關係。

原民處長馬呈豪表示，花蓮縣從去年起積極推動原住民族家庭服務中心轉型，目前是全國首先完成轉型的地方政府，將持續以熟稔部落族人及文化敏感度的專業工作方法，增加資源挹注，提供穩定且充足的福利服務。

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