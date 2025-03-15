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    嘉市10層樓高濟公神像 掛153公斤大金牌

    嘉義市南恩禪寺新建十層樓高濟公神像，將於月底亮相。（張孝賢提供）

    嘉義市南恩禪寺新建十層樓高濟公神像，將於月底亮相。（張孝賢提供）

    2025/03/15 05:30

    〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕以戴墨鏡濟公活佛神像聞名的嘉義市南恩禪寺，將近四十年來信眾答謝金牌等黃金飾品二九四七件，以「金包銅」方式鎔鑄一面重達一五三公斤大金牌，其中金含量達卅三．七公斤，再吊掛至戶外新建約十層樓高的濟公神像上，將於月底亮相。廟方表示，如此一來，大金牌不易被偷，守護捐贈者心意，若遇天災地變，金牌變現，也可發揚濟公濟世精神。

    含金量33.7公斤 市值逾億元

    南恩禪寺位於南二高旁，面向蘭潭，背靠仁義潭，大殿供奉戴墨鏡濟公神像約二層樓高，廟方執行長張孝賢表示，建廟卅七年以來，廟方一直保留信眾捐贈的金飾，因數量愈來愈多，增設保險箱過於麻煩。二○一九年起籌建戶外濟公神像，去年底更發想鑄造大金牌。

    張孝賢說，歷年來信眾捐贈金牌、金佛珠、金飾品共二九四七件，以「金包銅」方式鎔鑄一面重達一五三公斤大金牌；而戶外濟公神像高度十九公尺，加上南恩禪寺三層樓雲霄殿天台及七彩祥雲基座，總高度廿七公尺、約十層樓高，將於月底拆除鷹架後亮相，年底前開光。

    南恩禪寺以信眾捐贈金飾打造

    張孝賢指出，要偷這塊大金牌難度高，不過仍裝置監視錄影系統、感應警報器防範，也請警方設巡邏點。

    委製大金牌的業者吳榮泰說，大金牌如用純金打造，擔心支撐力不足變形掉落；合成銅金屬可增強硬度，適合長期放在戶外。以昨天金價每公斤約三一九萬元計算，這面大金牌市值約一億七百多萬元。

    南恩禪寺以信眾捐贈金飾打造153公斤大金牌。（張孝賢提供）

    南恩禪寺以信眾捐贈金飾打造153公斤大金牌。（張孝賢提供）

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