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    首頁　>　生活

    師打籃球突倒地 正心師生齊力救回

    2025/03/14 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣正心中學一名四十七歲的國文老師在學校打籃球時突然倒地、沒有心跳呼吸，正在上體育課的一群高三學生見狀大聲呼救，並臨危不亂分工協助校護、教官搶救，送醫急救恢復生命跡象，昨天已經能自主呼吸。急診室醫師讚許師生第一時間處置得宜，家長得知也為孩子發揮團隊精神救人勇氣感動及稱讚。

    正心中學指出，事情發生在十日下午三點半左右，該名老師與同仁及學生在球場上打三對三，搶到籃板球後球還抱在胸前，在沒有人碰觸下，卻突然往前趴倒，現場老師及學生查覺不對，大聲呼喊求救，在附近的生輔組長教官王昱昇趕緊跑去查看。

    老師、校護進行CPR 學生引導救護人員

    王昱昇說，當下該名老師的呼吸、脈博微弱，他撥打119後，請在場學生分頭幫忙，有學生奔跑去找校護、拿AED、到門口引導救護車，校護到場看到老師臉部發黑、失去生命跡象，立即進行CPR，他則操作AED並根據判讀做一次電擊，持續與校護輪流做CPR，幾分鐘後即看到學生協助搬抬擔架到球場內，由救護人員接手把老師送醫急救。

    急診醫師稱讚第一時間處置得宜

    學校表示，老師到院搶救後恢復心跳呼吸，急診室醫師稱讚師生第一時間緊急處置很好，經檢查是心肌梗塞，當晚緊急手術後在加護病房，前天中午恢復意識，昨天已能自主呼吸。

    校方指出，學校在事發隔天升旗時間向全校師生說明發生過程，感謝及讚許當天參與急救學生的表現，並請全校師生為老師集氣祈福；老師的家屬也透過學校祕書轉達，非常感謝師生在第一時間緊急處置，並請大家集氣為老師祈福，希望能早日康復回到學校。

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