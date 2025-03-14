急降雨 八德雨量高、中壢積水多

中壢五福里福德宮前，昨天積淹水至小腿近廿公分。（民眾提供）

2025/03/14 05:30

〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕桃園市昨天上午受鋒面影響而出現急降雨，市區多處傳出排水不及的積、淹水災情，到中午十二點雨勢變小後，積水退去，市府水務局統計三小時累積雨量最高為八德區達六十三．五毫米，議員楊朝偉在臉書貼出八德區介壽路二段五八三巷積水窘況，水深達卅公分，和平路一一九八號附近也有類似情況。

依水務局水情觀測，昨三小時累積雨量繼八德區之後的是平鎮區五十二．五毫米、大園區四十六毫米、中壢四十．五毫米、楊梅及蘆竹都卅八毫米。

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但中壢區是通報積水處最多的行政區，從早上九點卅五分起就傳出災情，中正路、延平路口水深達廿三公分列入二級警戒，另有環北路與中福路口，中華路與自強一路口、中美路與復興路口、中華路一段與長興街口等處；桃園區也有三處淹水，分別是龍壽街二五六號、文中二路（風禾公園旁）、龍鳳三街六十五巷。

楊梅區民有路一段三六○號前積淹水二十公分，摩托車涉水經過非常危險，瑞原里長黃定宏與清潔隊清理一整個上午至中午才排除。

中壢區五福里福德宮前積水至小腿、高近廿公分，里長林賴玉英跟志工隊十一點開始清掃，中午積水消退，水利溝垃圾清到下午一點才清完，此處溝孔太小，又卡垃圾，大雨積淹水，建議市府改善。

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