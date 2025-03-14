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    打造新設施 東港漁會爭取漁港更新

    東港區漁會盼全面改善港區，圖為東港漁港北堤南側。（記者陳彥廷攝）

    東港區漁會盼全面改善港區，圖為東港漁港北堤南側。（記者陳彥廷攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院為解決高價經濟魚種物流的冷凍保存及物流問題，去年東港鹽埔漁港鹽埔港區的「冷鏈物流中心」動土，為配合中央政策，東港區漁會也盼中央能夠全面改善港區，盼打造更符合現今需求使用的漁港設施，未來重點的黑鮪魚項目，預計將隔出專屬的卸魚及分切區，提昇整體衛生水準。

    盼有黑鮪魚卸魚及分切區

    「首要即為增加船席位解套」，鄭鈺宸表示，漁業署推動收購船隻數年，但目前港內漁船數量仍多，原本理應只有卸魚時才可停靠的東港北堤南側平常就有許多船隻停放，因此向漁業署建議在港區範圍內近鎮海沙灘處再擴充突堤，讓漁船轉移至此休息停泊。

    她說，以黑鮪魚為例，可在北堤南側卸魚後透過閘門往北送入加工區分切，以實體建物的區隔，讓各大、中盤商能在不受外界干擾及更衛生的方式分切並配送，配合漁業署在鹽埔泊區的冷鏈物流中心，優化黑鮪魚的產業鏈進而拉抬整體漁產業。

    鄭鈺宸並指出，北堤北側則可思考新作法包括觀光碼頭及停車設施還有加工、冷凍等的使用，進而改善整體動線；鹽埔泊區除爭取中央及縣府的工程外，近年漁船對整補及維修需求大，計畫中也請中央將現行狹小的維修區擴大到外港，並與內港區隔。

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