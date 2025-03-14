復康巴士「揪團遊台東」3月26日首發團

2025/03/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為推動身心障礙者平權，台東縣政府與東台灣遊覽車客運有限公司合作，於今年三至六月辦理「揪團遊台東」。每月規劃三條交通接送路線，由復康巴士協助交通接送，並於三月廿六日首發啟程。八人成團，即日起開放報名，額滿截止，縣內身心障礙者團體、民間團體及身心障礙者家庭預約交通。

縣府社會處指出，「揪團遊台東」參加對象為身心障礙者或六十五以上無障礙需求之長者，並須有陪伴者陪同協助，身心障礙者含陪伴者，只要八人即可成團，並由社會處提供免費提供中型復康巴士協助交通，復康巴士皆配備無障礙升降設備，可供輪椅使用者安全搭乘，民眾僅需負擔一百元車輛清潔費。

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社會處說明，此項服務主要是提供「無障礙交通接送」，不包含導覽、購票、用餐等服務，相關園區門票、保險、餐費等費用需民眾自理。縣府每月規劃三條交通接送路線，包括史前博物館、初鹿牧場、蔣勳書房、江賢二藝術園區等景點，鼓勵身心障礙者走出戶外，豐富生活體驗。

身心障礙團體若於台東縣內辦理旅遊、活動或會議需交通協助，可聯繫社會處社會福利科諮詢申請，體驗友善無礙的旅程。

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