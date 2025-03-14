台積電P4、P5廠 環評過關

台積電高雄第四、五廠環評過關，高市府評估最快2027年第4季營運。圖為P1廠外觀。 （記者李惠洲攝）

2025/03/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄第四、五廠環評過關，台積電強調相關投資按計畫進行；高雄市政府評估，四、五廠最快二○二七第四季可營運，高雄五座二奈米廠共可創造約四千五百個就業機會，產值逾三九四○億元。

一廠力拚今年第3季營運

市府說明，台積電高雄第一廠於二○二四年十一月廿六日舉行進機典禮，力拚今年第三季營運；第二廠房也逐步成形，預計二○二六年第一季營運。

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第三廠房在完備環境影響評估及都市計畫變更等程序後，於二○二四年十月雜項執照申報開工進行土方基樁工程，預計二○二六年第四季營運。

面對國際半導體市場快速變化下的產能需求殷切，台積電於二○二四年十月啟動擴建計畫，勘選第三廠房東側規劃第四、五廠，預計二○二五年中旬完備都市計畫變更及環境影響評估等程序後啟動建廠工程。

市府指出，四、五廠三月初順利通過環評審查，預計最外二○二七年第四季可營運；台積電在高雄廠五座二奈米廠房全數營運後，合計預估可創造四千五百個就業機會，及帶來逾三九四○億元產值。

市府將完成園區必要公共設施

市府表示，將配合台積電高雄一廠今年正式營運，會全力完成園區必要公共設施，後續則會協助國科會南科管理局、以中油高煉廠為基地辦理全期楠梓園區籌設作業，包括環境影響評估、都市計畫變更及後續用地取得作業，預計二○二七年第三季完成。

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