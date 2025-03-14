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    延續旅遊高人氣 高雄推雙旗之旅

    「旗津燈塔」不分晝夜的美麗景致是高雄5大觀光亮點之一。（觀光局提供）

    「旗津燈塔」不分晝夜的美麗景致是高雄5大觀光亮點之一。（觀光局提供）

    2025/03/14 05:30

    旗津燈塔與旗山老街首次搭檔為遊程主題 從海到山探索不同風貌

    〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二四全台最受歡迎旅遊地在高雄，吸引逾六七九四萬人次到訪；高市觀光局再接再厲，攜手雄獅旅遊推出新遊程「旗山旗津、雙旗之旅」，要延續去年的超高人氣。

    市府觀光局長高閔琳介紹高雄五大觀光亮點包括愛河灣大港橋、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街與佛光山佛陀紀念館，每個亮點都精彩，旗津燈塔與旗山老街則是首次搭檔為遊程主題。

    旗津燈塔為起點 遙望大船入港

    觀光局說明「雙旗之旅」遊程，首先選擇晝夜皆精采「旗津燈塔」為起點，可遙望大船入港；接著漫步旗津老街，順路品嚐當地經典小吃番茄切盤沾醬、大碗公冰、烤魷魚等，與參訪高雄第一座媽祖廟旗津天后宮。

    搭渡輪到駁二 大港景致盡收眼底

    後搭渡輪到駁二藝術特區，迎著輕柔海風，將高雄大港繁華景致盡收眼底，感受獨特的藝術氛圍與城市美學，沉浸於夕陽、藝術與文化中。

    最後探訪旗山老街 走逛田寮月世界

    次日行程帶領旅客換個角度看高雄，從海到山、探索不同風貌，先從高人氣的「蓮池潭」風景區開始，再轉往美濃民俗村體驗客家風情，探訪昔日糖業重鎮「旗山老街」，最後走逛宛如月球表面的田寮月世界獨特惡地形。

    觀光局補充，交通部觀光署正強力行銷「台灣觀光一百亮點」國內旅遊，遊客前往「台灣觀光一百亮點」任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等。

    高雄作為三月觀光亮點主打星，觀光局大方加碼抽獎福利，包括iPhone16、「高雄五告讚」團體遊程、高鐵假期（自由行一泊二食）及FunPASS高雄好玩卡一日券等好禮，總市值逾十六萬元。 詳情可至台灣觀光一百亮點，「雙旗之旅」資訊官網查詢。

    「旗山老街」曾是全台最受歡迎老街。（觀光局提供）

    「旗山老街」曾是全台最受歡迎老街。（觀光局提供）

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