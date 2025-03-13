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    八掌溪疏浚 第三階段徵用百公頃私地

    水利署第五河川分署正進行八掌溪流域第三階段疏浚工作。（記者蔡宗勳攝）

    水利署第五河川分署正進行八掌溪流域第三階段疏浚工作。（記者蔡宗勳攝）

    2025/03/13 05:30

    採協議價購 必要時再徵收 經費約22億元 4月上旬開公聽會

    〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕經濟部水利署第五河川分署辦理「八掌溪流域疏浚工程」，啟動中的第三階段預計徵用約一千餘筆、合計一百公頃私有地，將於四月上旬召開公聽會；五河川分署長吳明華表示，疏浚工程包括一至三階段，總經費卅億元，其中三階段徵用土地經費占廿二億元，用地取得將採協議價購方式，必要時再行徵收，希望加快疏浚腳步，徹底解決八掌溪流域水患問題。

    去年「凱米」造成北岸溢堤

    吳明華昨天拜會嘉義地檢署檢察長蔡宗熙，雙方就河川治理、防制盜採砂石及廢棄物清理等議題深入交流，共同研商如何強化行政與司法合作，以維護河川安全與環境永續發展。

    去年七月底「凱米」颱風造成八掌溪北岸嘉義縣水上、鹿草與南岸台南市後壁、鹽水溢堤成災，疏浚不力被指是造成淹水原因之一。

    經立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、賴惠員等人向台糖公司據理力爭，台糖同意提供三處土地做為疏浚土方暫置場，五河川分署隨即於去年八月啟動緊急疏浚作業。

    第三階段疏浚河段10.8公里

    吳明華指出，為提升八掌溪防洪保護標準，採工程與疏浚並進方式，將縱貫鐵路上、下游瓶頸段的河道拓寛至最大達兩百公尺；去年第一、二階段針對台一省道八掌溪橋至高鐵橋河段，清淤總長度三五二五公尺，第一階段清淤量九十萬立方公尺、第二階段一一○萬立方公尺，今年初啟動的第三階段，迄前天止也有一二○萬立方公尺。

    吳明華說，第三階段疏浚河段為台十八線軍輝橋至台一線八掌溪橋，長約十．八公里，私有地有一千餘筆合計約一百公頃，正進行徵用相關前置作業，預計四月上旬召開公聽會，聽取地主意見。

    五河川分署加強巡防砂石盜採

    蔡宗熙針對盜採砂石及破壞國土保育問題表達關切。他強調行政機關已執行防範作為外，檢察機關也將全力支持執法工作，針對違法行為從嚴處理，以遏止不法。

    吳明華指出，五河川分署採取遠端監管系統、衛星影像變異點定期判讀，及夜間與假日不定期巡邏等多項措施，加強對易發生砂石盜採熱點進行巡防。

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