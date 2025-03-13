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    彰師大「便當街」擬設標線型人行道 店家反對

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道，居民與學生支持，沿線店家卻多持反對意見。（記者湯世名攝）

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道，居民與學生支持，沿線店家卻多持反對意見。（記者湯世名攝）

    2025/03/13 05:30

    實踐路居民與學生贊同 公所將再辦說明會 盼獲共識

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市繼大埔路後，彰化師範大學的實踐路及進德路五十公尺路段，市公所也將規劃設置標線型人行道，不料日前召開座談，當地居民與學生都表示贊同，實踐路沿線店家卻無人出席。市公所工務課長蔡佳松說，此案已進入設計程序，由於店家多反對，將持續溝通，盼能獲得共識。

    沿線行人較多 確有需求

    彰化市大埔路標線型人行道，自劃設完畢來汽機車爭道、停車問題、車禍事件頻傳，正反意見不一。警方接手進行取締違停之後，引發汽、機車族群反彈，不過地方居民與行人族群都表達支持，此議案在地方爭論多時。

    進德路50公尺路段工程 將再招標

    就在大埔路人行道引發地方關注之際，彰化市公所又規劃在彰化師範大學進德校區前的進德路，以及實踐路劃設標線型人行道，希望能改善行人與車爭道、道路遭占用、違停等亂象，消息傳出後引發議論，傳出有店家反彈。市公所工務課長蔡佳松指出，大埔路與實踐路是兩種不同型態，前者機車多、行人少，後者則是位於彰師大、彰師大附工校園周邊，沿線小吃林立，被戲稱為「便當街」，由於行人較多，確實有規劃為友善人行道的需求。

    他說，經過與當地居民、業者溝通，彰師大校門口前進德路五十公尺長路段的店家與居民，幾乎都贊同施作友善人行道；工程費用五百萬元，不過上網發包後流標，將再進行招標。

    至於實踐路，蔡佳松表示，施作長度將達二四○公尺，日前市公所與地方座談時，有地方居民與學生族群參加，對於該案都表達支持，但沿線店家都無人出席，對該案表示反對；此案已進入設計階段，將參考大埔路模式規劃，不過由於店家無人出席會議，市公所將再舉行說明會，希望大家能共聚一堂並取得共識，讓該案順利推動。

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