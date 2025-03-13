中捷藍線統合工程招標 目標6月底前動工

2025/03/13 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線拚今年動工，但包括機電系統暨機廠統合工程標及藍線高架段（BD01）設計標，近日各因投標家數不足及無人投標下雙雙流標，台中市捷工局長蘇瑞文強調，機電標已在昨日二度招標，因已有一家投標，未來只要有一家投標就能評選，目標六月底前動工。

台中市捷運藍線基本設計去年十月獲中央核定，台中市長盧秀燕昨說，有信心今年開工；但捷工局日前上網招標，徵求機廠、主變電站等機電、機廠統合工程標，十一日開標，因僅一家投標，投標數未達法定三家下流標。

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蘇瑞文指出，相關標案預算數達六○八億，因有一家投標，表示標案的預算規模廠商可接受，十二日已二度上網招標，等標期十天，第二次招標依規定只要有一家投標就能進入評選，估計應能順利招標成功，目標在六月底即能動工。

至於藍線的土建設計標部份，針對高架段八個車站的BD01設計標昨日開標，因無人投標下流標，蘇瑞文指出，該標案預算九億餘，將再評估是否調整，這項標案屬限制性招標，只要有一家廠商投標即能進入評選，若順利預計四月可望招標成功。

蘇瑞文說，中捷藍線預計六月即能順利自機電及龍井機廠動工先啟動，後續先推藍線高架段施工，目標十年後通車。

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