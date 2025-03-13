導讀法文繪本 桃園南勢國小「閱讀歐洲」

南勢國小前年也帶學校孩子，夜宿藏有歐洲讀物的國立公共資訊圖書館。（南勢國小提供）

2025/03/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕多數國小的外國語言教學都上英文，但桃園市平鎮區南勢國小「閱讀歐洲」特色教學推動一年半，特別邀請中央大學語言中心法文講師巫冠蓉，用法文繪本教四年級閱讀，也幫高年級上筆友課程，像自我介紹、問候，啟蒙學童開口及書寫法文，今年農曆年前，學校將孩童畫蛇的紅包袋寄到比利時友校，比國孩童回寄畫了我國國旗的信件，成為童趣滿點的越洋友誼。

以中、法文穿插 說說唱唱吸引童目光

學校活動中心「任藝門」教學空間，四年級學童坐在木地板，老師以法文、中文穿插，搭配肢體動作，演出羨慕他人的小松鼠一直想變身的法文繪本情節，老師說說唱唱地提問「當勃根地蝸牛好不好」？孩童搖頭笑回「會被吃掉」、「在法國，勃根地蝸牛是種食物」，互動熱絡。

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巫冠蓉除擁教學專業，也懂得以母親講故事的角度貼近孩子的心，「我講繪本，不如說是角色扮演」，不同角色就變種聲音說話，並用動作模擬，翻譯之前，孩子就能從圖片、動作猜出意思，也會為繪本設計一首歌，唱給孩子聽，故事橋段間另設計聲效當作轉場、互動，孩子離開課堂後，腦袋仍記得旋律或歌詞。

校長曾帶童夜宿圖書館 培養閱讀習慣

「幽默感是跨國界的。」巫冠蓉在閱讀歐洲的課程挑選幽默的法文繪本教學，上課時先講法文，有些孩子對語言很敏感，聽兩次以上就能猜到意思，若先講中文，他們就不聽法文；校長許志豪曾帶孩子夜宿圖書館，多元方式培養孩童閱讀習慣。

巫冠蓉認為，國小端是初等教育，課程必須做到啟蒙，讓孩子知道學習語言沒有這麼難，可以隨意開口，勿因聽不懂而害怕外文，引起孩子的興趣動機後，他們能主動學習，未來在其他課程，也能真心喜歡而投入學習，「我就是為他們鋪橋的人。」

家長認同 幫助學童刺激文化、開闊視野

學童王柏允、邱雨禾的媽媽都在南勢國小擔任老師，她們強調，學校法文課程的重點，不在於對升學成績幫助有多少，而是帶來的文化刺激，幫助孩子開闊視野。

南勢國小推動「閱讀歐洲」課程，邀法文老師用繪本為四年級學童教授法文閱讀。（記者黃政嘉攝）

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