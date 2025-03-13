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    大廚傳藝 恆春半島部落孩子啟發夢想

    專業廚師前進恆春半島，帶領部落孩子包水餃。 （記者蔡宗憲攝）

    專業廚師前進恆春半島，帶領部落孩子包水餃。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/03/13 05:30

    恆基舉辦水餃體驗 課輔班學童興奮想自己做來賣 改善生活

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島不少部落地處偏遠，許多孩子對外接觸資訊有不少落差，長期關懷部落孩子的恆春基督教醫院（簡稱恆基），邀請專業廚師進入課輔班帶領孩子包水餃，美味又相對簡單的製作，令不少孩子興奮問著大廚「可以自己做來賣，改善生活嗎？」刺激這些小腦袋更多對未來的夢想可能。

    「老師，我爸爸沒工作，那我們家可以包水餃賣呀！」有孩子對著大廚及課輔班老師說著，這句話，令在場的恆基同仁驚訝不已，因為反映出孩子對家中經濟困境的敏銳觀察，透露出他們內心想改變現狀，感受到食物價值外，更開始思考，這樣的技能是否能改變自己的未來。

    用雙手創造機會 翻轉命運

    恆基志工團隊指出，對這些孩子來說，「工作」往往意味著家長四處打零工、不穩定的收入，甚至無法預測的未來。但這一天，他們開始意識到，自己的雙手也能創造機會，也許家中的餐桌，就能成為翻轉命運的起點。

    恆基院長顏簡美珠表示，感謝力麗觀光董事長蔡宗易與專業廚師付出，山區部落穩定經濟來源稀缺，多數家庭依賴零工維生，缺乏長遠生計規劃。如能發展部落特色水餃產業，不僅能讓家長們獲得穩定收入，也能帶動社區經濟，為孩子們創造更安心的成長環境。這場水餃體驗，不只是料理的學習，更是埋下了一顆夢想的種子，讓孩子開始思考自己的未來。

    兩性防治衛教 學習自我保護

    恆基除了邀請職人帶來技藝體驗，更進行兩性防治衛教，透過深入淺出的方式，讓孩子學會自我保護，也讓家長提升警覺意識。

    顏簡美珠強調，課輔班不只專注於品格教育，更希望透過早期宣導，有效防範，為孩子築起一道保護屏障，讓他們能安心學習、快樂成長。

    專業廚師前進恆春半島，帶領部落孩子包水餃。 （記者蔡宗憲攝）

    專業廚師前進恆春半島，帶領部落孩子包水餃。 （記者蔡宗憲攝）

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