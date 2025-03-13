癌細胞可「自主發電」 台大醫院發現小細胞肺癌致命武器

台大醫院昨發表突破性研究，發現小細胞肺癌的癌細胞具備「自主發電」能力，若能「斷電」，就能抑制腫瘤惡化與轉移。台大醫學系校友李力恩（左三）實驗室領軍，破解祕密。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺癌是台灣發生率最高的癌症，其中小細胞肺癌多數患者確診時已出現擴散，存活期不到一年。台大醫院昨發表突破性研究，發現小細胞肺癌的癌細胞具「自主發電」能力，若能夠「斷電」就可抑制腫瘤惡化與轉移。

「斷電」可抑制腫瘤惡化與轉移

這項研究近日登上國際期刊《自然（Nature）》，由台大醫學系校友、英國弗朗西斯·克里克研究院博士李力恩領軍，台大外科部教授陳晉興團隊共同參與，合作機構包括劍橋大學、麻省理工、哈佛醫學院、丹納法柏癌症中心與德州西南醫學中心。

請繼續往下閱讀...

陳晉興指出，小細胞肺癌由神經內分泌細胞（NE）與非神經內分泌細胞（non-NE）組成，NE細胞能發電並釋放訊號促使腫瘤惡化，non-NE細胞則如後勤補給站，供應養分助腫瘤生長，兩種細胞互相配合，讓癌細胞即使無外部刺激，仍能迅速擴散轉移。

他比喻，一般癌細胞如汽車，需要燃料運行，斷油、斷電可抑制擴散，最新研究發現，小細胞肺癌的癌細胞就像「自帶太陽能板」，能自主發電，因此更具侵略性。

李力恩補充，小細胞肺癌屬於神經內分泌瘤，具神經細胞特性，當癌細胞變得更具侵略性，常伴隨「神經內分泌分化」，實驗證實，這種癌細胞能自主發電。

團隊利用能抑制神經電活動的「河豚毒素」來阻斷癌細胞發電功能，李力恩說，結果顯示，電活性受抑制後，癌細胞存活能力下降，動物實驗中腫瘤轉移減少，且小鼠存活時間延長。團隊推測，小細胞肺癌與其他高轉移性癌症可能有共通之處，或可為其他癌症研究指路。

台大醫院院長吳明賢表示，這項研究首次證實電活動能直接導致腫瘤惡化，對癌症研究是重大突破。研究團隊利用河豚毒素阻斷癌細胞發電，未來有望推動新藥開發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法