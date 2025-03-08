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    首頁　>　生活

    （新北）婦女節「動」起來 開運動趴、推免費體驗

    新北市「women尚勇 女力動滋動」活動今天上午10點在三重空軍一村登場。（社會局提供）

    新北市「women尚勇 女力動滋動」活動今天上午10點在三重空軍一村登場。（社會局提供）

    2025/03/08 05:30

    空軍一村辦女力嘉年華 多處運動中心邀女性來上課

    〔記者翁聿煌／新北報導〕今天是婦女節，新北市府推出專屬女性的優惠活動，部分的國民運動中心提供女性免費體驗及優惠時段，多處圖書館辦理女性書展「溫柔的力量—女力崛起」及影友會等，社會局今天也在三重區空軍一村舉辦「women尚勇 女力動滋動」活動，邀集各領域女力代表與婦女團體歡聚，結合動健康、婦女大學展演、運動攤位市集等。

    圖書館辦女性書展、影友會

    社會局長李美珍指出，「women尚勇 女力動滋動」活動在今天上午於三重空軍一村舉行，有女力展演、運動攤位體驗等，民眾持「闖關暨摸彩券」可索取好禮，到五個攤位參與體驗並完成任務者可加碼摸彩，有Garmin手表、電烤盤、電風扇及多項運動健身用品。

    動健康 有專屬課程、友善空間

    新北市十八座國民運動中心設有女性友善空間、專屬課程及運動日，部分運動中心在婦女節前後推出女性免費體驗課程，例如淡水運動中心今天提供免費有氧課程、板樹體育館今天有免費空中瑜伽，土城、三重及蘆洲運動中心也有免費體驗活動，邀請婦女動健康。

    今天婦女節是週六例假日，市府鼓勵平日辛勞的婦女，休假日到戶外放鬆身心，十三行博物館今天憑票根或收據可至十三 CAFÉ兌換八里柚子茶，淡水古蹟博物館推出三月自營文創商品九折優惠等，婦女節活動詳情到新北市社會局官網查詢。

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