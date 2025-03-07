高鐵延伸宜蘭 經費恐倍增

高鐵延伸宜蘭經費暴增近1倍，圖為高鐵宜蘭特區預定範圍。（資料照）

2025/03/07 05:30

3年前概估1880億元 物價上漲 交通部重新精算

〔記者王峻祺、吳亮儀、盧賢秀／綜合報導〕高鐵延伸宜蘭計畫總經費三年前原初估一八八○億元，但據最新公開資料，因物價指數上漲，交通部重新概估，包括隧道、橋梁及車站、基地、軌道、核心機電、雜項工程等，經費恐將暴增至三六四七億元。交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，延伸宜蘭的綜合規劃報告還未出爐，經費仍在精算中。

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最新環評公告 經費增至3647億

交通部一連二天分別在宜蘭及雙北市，舉行高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估公聽會，依據環境部「環評開發案論壇」最新公開文件，高鐵延伸宜蘭建設經費已非三年前暫估的一八八○億元（不含購車及基地費用），而是暴增將近一倍。

鐵道局規劃，高鐵延伸宜蘭全長六○．六公里，將在宜蘭端興建一座高架車站及新設一處維修基地，施工期限九十八個月。宜蘭縣府指出，以宜蘭鐵路高架為例，二○二○年鐵道局綜合規劃，原工程經費為二五二億元，因物價、人力上漲，去年綜規經費就增至五○一．二九億元，而依環境部環評公告內容最新資料顯示，經費已提高至三六四七．四億元。

針對高鐵延伸宜蘭工程經費暴增，鐵道局主秘陳慧君表示，延伸宜蘭的綜合規劃報告還未出爐，經費在精算中，且同時在和台灣高鐵公司開諮詢會議，討論納入民間投資的可能性和評估。

陳慧君指出，這兩天的公聽會是環評前要完成的程序，完成環評之後，還得跟著綜合規劃報告送行政院，經政院核定後才動工，的確原物料較幾年前上漲，因此財務規劃尚待調整，實際經費未定案。

此外，新北場公聽會昨在汐止區公所舉行，雙溪和汐止區的里長質疑，如果只是「途經、路過」，對東北角及偏鄉地區的繁榮發展毫無助益，要求在新北市增設車站；鐵道局表示，曾評估在平溪或雙溪設站，因腹地不足、工程難度高，汐止距離南港很近且將有基隆捷運，所以未考慮設站；交通部官員說，會持續和民眾做好溝通。

高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

高鐵南港延伸宜蘭目前正在環評前公聽會。（鐵道局提供）

交通部昨在新北汐止區公所舉辦高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會。（記者盧賢秀攝）

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