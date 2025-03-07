捷運萬大中和樹林線2期 新北擬自辦

新莊區行動治理座談會，市長侯友宜說，捷運萬大中和樹林線二期「要拿回來自己做」。（記者董冠怡攝）

2025/03/07 05:30

全線都在新北境內 興建費用由新北出資及中央補助 利於施工協調

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到新莊區主持行動治理座談會，他表示，新莊區人口眾多、交通便利，市府會向中央爭取，盡快核定五股泰山輕軌及銜接的泰山板橋輕軌；他並說，萬大中和樹林線二期工程（又稱土城樹林線，經過土城、樹林、新莊），「最近要拿回來自己做」。新北想自辦萬大中和樹林線二期工程，昨天由侯友宜首度證實。

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五泰、泰板輕軌 爭取中央速核定

新北市捷運工程局指出，早期因為只有台北市捷運工程局，因此土城樹林線才委請台北市代為規劃施作，但基於全線都在新北市境內，興建費用也由新北市府出資及中央補助，地方民意希望「自己的捷運自己蓋」，在施工過程有利於溝通協調，新北市捷運局持續與台北市捷運局協商，爭取將全線工程移交給新北市自己執行。

捷運局指出，土城樹林線全長十三．三公里，共設二座地下車站及十一座高架車站，截至二月底的工程進度是卅四．九％，共分三個區段標，CQ八八○A（土城地下段）已開工，正在施作管線遷移；CQ八八○B（土城高架段）二月廿七日流標後，雙北捷運局將開會檢討預算再重新招標；最早開工的CQ八九○（樹林段），正逐墩施作墩柱結構。

塭仔圳開發案 進入土地分配程序

侯友宜說，新莊區除了捷運建設，塭仔圳開發案在他任內一定會打好基礎，方便後續施作，打造成結合商業、文教、醫療及生活環境、產業用地的大學城，現已進入土地分配程序；此外，文高一、文高二用地重劃作業應加速，以利興建新莊第二運動中心及新型市場。

新莊區長朱思戎指出，新莊目前有三條捷運線，包含台北捷運新莊線、新北環狀線、機場捷運線，持續進行環狀線二階北環段，起站為新北產業園區，終點與劍南路站相接，土城樹林線最後會連接至新莊線的迴龍站，預計二○三一年完工，未來從新莊前往台北市中正紀念堂、大直美麗華、內湖等地又多了其他選擇。

另外，根據新北捷運局官網資料，泰板輕軌長度十．三公里，共設十四座車站與一座機廠，目前規劃從五泰輕軌終點站，接續沿著塭仔圳重劃區、經過板橋浮洲都市計畫區到板橋、土城與中和交接處的農業區，去年十月第四次提報可行性研究報告，由交通部審議中。

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