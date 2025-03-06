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    藥師給藥提供衛教 婦團贊成開放

    衛福部食藥署明（6日）將邀集醫藥專家、兒少權益代表、婦女團體及教育部等相關機構，共同討論是否將「緊急事後避孕藥」改為指示藥。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部食藥署明（6日）將邀集醫藥專家、兒少權益代表、婦女團體及教育部等相關機構，共同討論是否將「緊急事後避孕藥」改為指示藥。 （記者邱芷柔攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕衛福部擬討論放寬「緊急事後避孕藥」在藥局就可買到，婦女團體不反對，但強調要做好衛教，更要從學校教育著手加強，包含吃藥副作用，出血需就醫等注意事項，另外擔憂男性將避孕責任轉嫁到女性，性行為更不戴保險套，也提出避孕藥「避孕不避病」，改革需更多配套。

    台灣女人連線理事長黃淑英表示，八年前討論過是否開放事後避孕藥，但卻是「醫師、藥師」之爭，她八年前反對開放，現在不反對，因為當時醫生擔心開放後，會被濫用、無完整衛教，但現在女性鮮少去看診，仍舊買得到地下避孕藥，同樣沒衛教，「這樣的規定還要維持嗎？」

    黃淑英說，未來兩個方向，若維持現狀，就應降低女性看診成本，如放寬可開藥的科別、降低掛號費等，增加可近性與方便性。若要讓藥局販售，黃淑英說，一定要由藥師給藥，並提供衛教跟警語，包含吃藥會使月經紊亂、不正常出血需就醫等。

    擔憂男性轉嫁避孕責任

    另外，她擔憂放寬會讓男性把避孕跟安全性行為的責任轉嫁到女性，更不戴保險套，強調藥物「避孕不避病」，且長期吃避孕藥恐傷身體，將來的學校性教育要更加強，才能避免擔憂成真。

    婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，只要避孕藥是安全用藥，牽涉女性生育健康的自主性，樂見讓女性取得藥物的門檻降低。

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